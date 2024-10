Trois personnes ont bénéficié, ce weekend, de transplantations rénales réalisées au niveau de l’EHU "1er novembre 1954" d'Oran, a indiqué, samedi, un communiqué de cet établissement de santé.

Les opérations de transplantation rénale ont été préparées et menées conjointement par le service d'urologie et de transplantation rénale, le service de néphrologie et le service de réanimation chirurgicale, a-t-on précisé de même source, ajoutant que les opérations de transplantation ont été réalisées en présence du chef de l'Agence nationale de la greffe d'organes, Hocine Chaouchi.

Les opérations ont eu lieu, vendredi et samedi, 4 et 5 octobre 2024, au profit de trois patients souffrant d'insuffisance rénale chronique, selon la même source, qui a précisé qu’il s’agit d’une jeune femme de 24 ans (de la wilaya de Chlef), qui a reçu un don de rein de la part de sa mère de 60 ans, en plus d’un homme de 51 ans ayant fait don de son rein à son fils de 35 ans (de la wilaya de Tiaret), en plus de deux frères (de la wilaya de Mostaganem), dont le frère cadet, âgé de 42 ans, a fait don de son rein à son frère aîné âgé de 46 ans.

Ces patients ont été préparés, grâce à une surveillance périodique effectuée par le service de néphrologie, qui a effectué les examens et les analyses nécessaires pour garantir le succès des opérations et la compatibilité des tissus entre donneurs et receveurs, soulignant que l'EHU d’Oran effectue actuellement un suivi pour 175 paires de donneurs-receveurs, qui sont en cours de préparation, afin de s’assurer de la compatibilité des tissus et le respect de toutes les conditions médicales nécessaires à la transplantation.