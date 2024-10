La direction de la santé et de la population (DSP) de la wilaya d’Oran vient de lancer une étude, en partenariat avec l’Université d'Oran1, sur le dépistage moléculaire du cancer du sein, a-t-on appris de la cheffe du service population au niveau de cette direction Faiza Mokrane.

Il s’agit d’un projet de recherche en partenariat avec le laboratoire de recherche et de développement durable relevant de l’Université d'Oran1, qui consiste à effectuer un dépistage moléculaire, combiné avec un dépistage radiologique, a-t-elle précisé.

Les premiers tests de dépistage moléculaire seront lancés, au cours de la campagne "Octobre rose", a-t-on affirmé de même source, ajoutant que l’objectif de ces tests, qui permettent de savoir la prédisposition à l’atteinte au cancer du sein, est l’amélioration du diagnostic et son établissement à des stades précoces.

Les tests s’articulent sur la recherche de mutations génétiques responsables de déclenchement du cancer du sein, a souligné Dr Mokrane, ajoutant que les résultats de cette étude permettront éventuellement la généralisation de ce processus dans le dépistage du cancer du sein, notamment chez les femmes à haut risque.

Pour rappel, la DSP de la wilaya d’Oran a lancé, le 1er octobre, une campagne de sensibilisation et de dépistage du cancer du sein et du col utérin, avec la participation de plus de 30 établissements de santé, en plus de deux caravanes sillonnant les zones reculées, pour effectuer des dépistages à domicile chez les femmes.