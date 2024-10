Le cycliste algérien Hamza Yacine a terminé deuxième au classement général final de l'édition 2024 du Grand Prix Chantal Biya, clôturée samedi après-midi au Cameroun, à l'issue de la cinquième et dernière étape, disputée sur une distance de 163,5 kilomètres entre Sangmelima et Yaoundé, et remportée par le Belge Rutger Wouters, ayant couvert la distance en 4h00:57".

Hamza Yacine, qui avait remporté la précédente édition, disputée en 2023, était entré en deuxième position, à seulement trois centièmes de secondes du vainqueur (4h01:00"), au moment où un autre Belge, Heylen Wannes, a complété le podium de cette 5e et dernière étape. Au classement général individuel, c'est le Belge Wesley Van Dyck qui l'a emporté, en 15h19:06", devant Hamza Yacine à 1:50". Le meilleur des quatre autres cyclistes algériens engagés dans cette 5e étape a été Azzedine Lagab, entré en 21e position, devant ses compatriotes Hamza Amari (24e), Islam Mansouri (28e) et Ayoub Sahiri (33e).

Cette édition 2024 du Grand Prix Chantal Biya s'est déroulée sur une distance totale de 655 kilomètres avec la participation de plusieurs sélections nationales et équipes continentales. La sélection algérienne était conduite au Cameroun par l'entraîneur Kahlil Tamarent, alors que le Français Philippe Lambert a été désigné comme président du jury des commissaires de course.