L'équipe de l'Académie OMSE Bologhine (Alger) a été sacrée championne d'Algérie des échecs par équipes des moins de 16 ans, clôturé samedi à la maison de jeunes "Mouloud Kacem Nait Belkacem" d'Ain M'lila, à l'issue de deux jours de compétition.

La formation de l'OMSE Bologhine, composée de Bensidi Abdelmalek, Hammada Ahmed, Chaib Chakib et Ait Oudia Manel, s'est imposée avec un total de 12 points, remportant six victoires sans défaite, durant les sept rondes, devant le club Chess d'Aïn M'lila avec 9 points et le club Nadi Riadhi Chabab El- Assima, qui complété le podium avec 8 points.

Cette phase finale, disputée selon le système suisse en sept rondes à la cadence de 30 minutes au finish, avec ajout de 30 secondes par coup joué, a été jugée d'un niveau technique appréciable, avec certaines parties passionnantes qui ont permis de détecter de nouveaux jeunes talents prometteurs selon l'arbitre principal Adnane Nesla.

Cette manifestation sportive de deux jours, organisée par le club Chess d'Aïn M'lila, en collaboration avec la Fédération algérienne de cette discipline et la Direction de la jeunesse de la wilaya d'Oum El Bouaghi, a regroupé 28 échéphiles filles et garçons représentant 7 clubs du pays. Une cérémonie de remise des trophées et de cadeaux a clôturé ce rendez-vous sportif, en présence des membres de la Fédération algérienne des échecs.