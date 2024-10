Dix sept (17) assiettes foncières ont été introduites par le guichet unique décentralisé de Blida relevant de l'Agence algérienne de promotion de l'investissement (AAPI) en vue de leur mise à la disposition des investisseurs qui en expriment la demande, a-t-on appris dimanche auprès de ce guichet.

Il s'agit de la mise à la disposition des investisseurs, dernièrement, de 17 assiettes industrielles, d'une superficie globale de près de 10 ha, répartie sur plusieurs communes, en vue de leur permettre de développer ou d'élargir leur activité industrielle et économique, a indiqué la responsable du guichet Fatima Zahra Abbassi, en marge de l'organisation de portes ouvertes sur le guichet unique décentralisé, en coordination avec la Caisse nationale d'épargne et de prévoyance (CNEP).

Elle a ajouté que ces assiettes représentent des fonciers récupérés dans nombre de communes, dont quatre (4) assiettes au niveau de chacune des communes de Chebli et Beni Merad, trois (3) dans la zone d'activités de Sidi Hammad à Meftah, et le reste dans les communes d'El-Affroun, Bougara, Chiffa, Larbaâ et Bouârfa.

"Les services concernés s'attellent actuellement à l'examen des demandes de foncier réceptionnées, et les investisseurs bénéficiaires seront annoncés dans une quinzaine de jours", a précisé la même responsable.

Selon la même source, "l'octroi des assiettes se fera automatiquement via la plateforme qui propose également à l'investisseur le type d'activité le plus approprié à l'assiette qu'il a choisi, en fonction des besoins de la wilaya".

L'industrie agroalimentaire, la production de matériel pharmaceutique et mécanique, la fabrication de meubles et la production de lait en poudre sont en tête de liste des activités proposées.

"La récupération des assiettes foncières inexploitées à Blida se poursuit toujours, en vue de les mettre à la disposition des investisseurs via la plateforme numérique", a-t-elle informé, en outre.

Les portes ouvertes sur le guichet unique décentralisé de l'AAPI qui se poursuivront jusqu'au 8 octobre, a aussi englobé la tenue d'une rencontre avec des entrepreneurs et des investisseurs, dont le président du Club des entrepreneurs et industriels, Rachid Bouhamed, consacrée à l'examen des doléances liées à l'investissement local et aux opportunités de financement assurées par la CNEP.