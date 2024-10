Le secteur de l'éducation s’est renforcé, dans la wilaya de Tébessa, à la faveur du recrutement de 1.509 enseignants contractuels au titre de l’année scolaire 2024-2025, a déclaré, dimanche, le wali, Said Khalil.

S’exprimant lors de la session ordinaire de l'Assemblée populaire de wilaya (APW), consacrée à l’examen des secteurs de l'éducation, de l'enseignement supérieur et des ressources en eau, le chef de l’exécutif local a précisé que le nombre de nouveaux enseignants est réparti sur les paliers primaire, avec 833 enseignants, moyen, avec 453 enseignants et secondaire, avec 223 professeurs.

Selon M. Khalil, l’opération de recrutement a permis de couvrir tous les postes budgétaires vacants prévus pour le personnel enseignant pour l'année scolaire 2024-2025, et a contribué à faire de la dernière rentrée des classes un succès.

Selon le même responsable, cette rentrée scolaire a été marquée par la mise en service d'un groupe scolaire dans la ville de Tébessa, de 93 classes d'extension dans plusieurs communes, de 2 cantines scolaires pour le cycle primaire, en plus de 3 collèges d’enseignement moyen (CEM), 3 demi-pensions, 2 unités de dépistage et de suivi (UDS) pour des établissements du palier moyen, un lycée dans la commune de Hammamet et 3 nouvelles salles de classe au lycée Malek Bennabi au chef-lieu de wilaya.