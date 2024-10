Une campagne de promotion de la destination touristique de la Saoura a été lancée par l'Office national algérien du tourisme (ONAT) pour valoriser les richesses touristiques et naturelles de la région, a-t-on appris dimanche de responsables locaux de l'Office.

Pour cette saison du tourisme saharien (octobre-avril), l'ONAT entend promouvoir davantage la destination touristique de la Saoura, et le tourisme saharien de façon générale, par la proposition de diverses prestations à des prix abordables, dont des prestations touristiques traditionnelles, notamment dans le domaine culinaire, pouvant contribuer à faire connaître aux touristes les modes de vie des habitants des ksour, a expliqué le responsable de la résidence de l'ONAT à Taghit, Hassan Abdou.

Pour la concrétisation de cet objectif, l'Office a lancé une campagne de communication pour faire la promotion de cette destination auprès des nationaux et des étrangers, dans la perspective de lui donner plus d'attrait, a-t-il précisé en mettant en exergue les innombrables atouts touristiques et naturels de la région (dunes, ksour, oasis et palmeraies).

Dans la commune de Taghit, à vocation essentiellement touristique, et qui passe pour être l'une des plus appréciées par les touristes nationaux et étrangers, l'ONAT dispose pour l'accueil des touristes d'une résidence de 44 chambres à proximité de la localité de Zaouïa Fougania, d'un camping d'une trentaine de tentes traditionnelles pourvues de quatre (4) lits chacune, en plus de plusieurs autres servitudes, a signalé M. Abdou.

Selon lui, l'ONAT qui compte conquérir le marché du tourisme dans la Saoura, dispose aussi d'un village touristique à Touzdit, dans la wilaya de Béni-Abbès, comprenant seize (16) appartements totalisant une capacité d'accueil de 120 lits extensibles à 200 lits et situé à proximité d'une palmeraie et d'une importante zone agricole.

Durant la saison touristique saharienne écoulée 37.000 touristes nationaux et étrangers, dont 3.200 touristes issus de la communauté nationale établie à l'étranger, ont visité la région, a- t-on fait savoir à la direction locale du secteur du Tourisme et de l'Artisanat.