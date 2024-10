Les éléments de la direction régionale de lutte contre le crime organisé dans l'est du pays, basée à Constantine, ont saisi 1,854 kg de cocaïne et arrêté 6 personnes, rapporte dimanche un communiqué de la Sûreté de wilaya.

"L'opération, qui s'inscrit dans le cadre de la lutte contre toutes formes de criminalité, notamment le trafic de stupéfiants et de substances psychotropes, a été menée sur la base d'informations fiables relatives aux activités suspectes d'un individu originaire d'une wilaya voisine, se livrant au trafic de drogues dures en utilisant son domicile comme base arrière", indique le document.

Les policiers, en coordination avec le parquet territorialement compétent "se sont déplacés sur les lieux et procédé à la perquisition du domicile du suspect et de sa ferme", précise le texte, ajoutant que la fouille des lieux a permis de découvrir et de saisir "une quantité de drogue dure (cocaïne brute) d'un poids de 1,854 grammes, soigneusement dissimulée, ainsi que des armes blanches de grande dimension, à savoir 5 sabres de fabrication traditionnelle".

L'enquête a abouti à l'arrestation de six individus impliqués dans ce trafic et à la saisie d'un véhicule utilisé pour cette activité criminelle, selon le communiqué, qui conclut en précisant qu'après la finalisation de l'enquête, un dossier pénal a été élaboré à l'encontre des individus concernés, qui ont été déférés devant la juridiction territorialement compétente.

Mostaganem : arrestation d'un organisateur de traversées clandestines par mer (Sûreté de wilaya)

Les services de police de Mostaganem ont arrêté un organisateur de traversées clandestines via la mer, qui a délesté ses victimes de 2,8 millions de dinars, rapporte dimanche un communiqué de la Sûreté de wilaya.

L'opération a été menée par la brigade de lutte contre le trafic de migrants, après avoir reçu une plainte de deux personnes escroquées par le suspect d'un montant de 2,870 millions dinars, indique le document.

Le suspect a reçu ces sommes d'argent en échange du transport des deux personnes sur une embarcation motorisée, depuis une plage de la wilaya de Mostaganem, a-t-on précisé de même source.

Les investigations enclenchées par la brigade, en coordination avec le parquet territorialement compétent, ont permis l'identification du suspect et son arrestation dans la ville de Oued R'hiou, dans la wilaya de Relizane, ajoute le communiqué.

Sous l'accusation d'organisation d'une sortie illégale du territoire national en vue d'obtenir un avantage financier, une procédure judiciaire a été engagée contre le suspect, qui a été présenté devant le parquet de la République près le tribunal de Mostaganem, conclut le texte.

Lutte contre la Drogue Oran : saisie de plus de 400.000 comprimés de psychotropes et plus de 3,5 kilos de cocaïne durant le 3e trimestre 2024 (Douanes)

Les services de la Direction régionale des douanes d'Oran ont réussi à saisir 407.200 comprimés de psychotropes et plus de 3,5 kilos de cocaïne, ainsi que l'arrestation de dix individus, au cours du troisième trimestre 2024, en déjouant trois opérations distinctes visant à inonder le marché de stupéfiants et de psychotropes, a indiqué, samedi, un communiqué de cette direction.

La première opération, menée par l'Inspection principale de contrôle des opérations spéciales de l'Inspection divisionnaires des Douanes au port d'Oran, a permis la saisie de 300.000 comprimés de psychotropes, ainsi que des marchandises dissimulant une fraude, sachant que la valeur totale des amendes dues pour cette opération s'élève à plus de 630 millions DA, avec l'arrestation de l'auteur principal.

La deuxième opération a été menée par des agents de la division mobile affiliée à l'Inspection divisionnaire des Douanes Oran extérieur, dans le cadre d'une activité opérationnelle conjointe avec un détachement de l'Armée nationale populaire, qui s'est soldée par la saisie de 3,566 kilos de cocaïne et des sommes d'argent estimées à 500.000 dinars et 9.000 euros, provenant des recettes du trafic, ainsi que quatre voitures et une moto, avec l'arrestation de 4 individus. Le montant global des amendes dues a été estimé à 750 millions DA, a-t-on indiqué.

De son côté, la brigade d'inspection des passagers de l'Inspection divisionnaire des douanes du port d'Oran, en coordination avec l'Armée nationale populaire, a mené la troisième opération, qui a abouti à la saisie de plus de 100.000 comprimés de psychotropes, ainsi que trois de voitures et l'arrestation de cinq individus, alors que le montant des amendes dues s'élève à plus de 100 millions DA, a ajouté la source.

Les 10 individus arrêtés dans le cadre de ces affaires ont été présentés devant les instances judiciaires compétentes, selon le communiqué.