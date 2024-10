Quatre (04) personnes sont décédées et 183 autres ont été blessées dans des accidents de la circulation survenus ces dernières 24 heures à travers plusieurs wilayas, indique dimanche un communiqué de la Protection civile.

Par ailleurs, les éléments de la Protection civile sont intervenus pour l'extinction de 6 incendies urbains et divers à travers les wilayas de Constantine (2 incendies), M'sila (1), Batna (1), Oran (1) et Souk Ahras (1).

Le dispositif de lutte contre les incendies de forêt et de récolte a permis, pour sa part, l'extinction de 15 incendies du couvert végétal à travers plusieurs wilayas, ajoute la même source.

Bouira : 29 accidents de la route enregistrés en septembre (Sûreté)

Vingt neuf (29) accidents de la route ont été enregistrés en milieu urbain à Bouira en septembre dernier, faisant deux (2) morts et 33 blessés, selon un bilan communiqué dimanche par les services de la Sûreté de la wilaya.

Ce nombre d'accidents représente une "légère hausse" par rapport au mois d'août durant lequel 27 accidents de la route ont été enregistrés, causant des blessures à 34 personnes et la mort d'une personne, a précisé le communiqué.

Le facteur humain est à l'origine de tous les accidents survenus suite à l'excès de vitesse, au non respect du code de la route, ou encore à cause de manœuvres dangereuses, au non respect de la distance de sécurité et à l'usage manuel du téléphone en circulation, précise la même source.

"Malgré toutes les campagnes de sensibilisation menées par les services de la Sûreté sur la bonne conduite des automobilistes et sur les dangers des accidents de la route en milieu urbain, le phénomène persiste toujours et fait encore des victimes", regrettent les services de la Sûreté de la wilaya.

Pour réprimer les mauvais comportements des automobilistes et pour réduire le nombre des accidents, les services de la Sûreté ont établi 2801 amendes à l'encontre des contrevenants, alors que 23 véhicules ont été mis en fourrière pour des infractions liées au code de la route, selon le communiqué.

Pour les motocycles, les services de la Sûreté ont enregistré 83 infractions, 53 délits routiers, tandis que 11 motocycles ont été mises en fourrière, est-il précisé.

Mascara : Cinq personnes grièvement blessées dans un accident de la circulation (Protection civile)

Cinq personnes ont été grièvement blessées dans un accident de la circulation survenu dans la wilaya de Mascara, a indiqué dimanche la direction de la Protection civile dans un communiqué.

Selon la même source, l'accident, s'est produit dans la nuit de samedi sur la route nationale RN 91 entre les communes de Tighennif et Maoussa, suite à une collision entre deux véhicules, causant des blessures graves à cinq personnes âgées entre 18 et 26 ans qui ont été évacuées vers le service des urgences de l'Etablissement public hospitalier de Tighennif.

Une source médicale de cet hôpital a indiqué que les blessés sont toujours sous soins médicaux intensifs et deux d'entre eux subiront une intervention chirurgicale.

De leur côté, les services de la Gendarmerie nationale ont ouvert une enquête pour déterminer les circonstances de cet accident.