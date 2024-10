Les contraceptifs oraux auraient un impact sur le volume cérébral des femmes et plus particulièrement sur l'hypothalamus, la partie du cerveau qui contrôle la température du corps et le système nerveux central.

Des chercheurs du Collège de médecine Albert Einstein, à New-York (Etats-Unis) ont découvert que les femmes prenant des contraceptifs oraux avaient un volume d'hypothalamus significativement plus faible que les femmes ne prenant pas la pilule. "Cette première étude devrait motiver une enquête plus approfondie sur les effets des contraceptifs oraux sur la structure du cerveau et leur impact potentiel sur la fonction cérébrale" soulignent les auteurs qui l'ont présentée aujourd'hui lors du congrès annuel de la Société radiologique d'Amérique du Nord.

A QUOI SERT L'HYPOTHALAMUS ?

L'hypothalamus est une zone du cerveau qui produit des hormones et aide à réguler certaines fonctions essentielles, comme la température corporelle, l'appétit, la libido, les cycles de sommeil et la fréquence cardiaque. Elle joue aussi sur l'humeur. Pour cette étude, les chercheurs ont recruté 50 femmes dont la moitié étaient sous contraceptif oral. Toutes ont passé un IRM du cerveau, ce qui a permis de montrer que le volume de l'hypothalamus était plus petit. Toutefois, l'étude n'a trouvé aucune corrélationentre le volume de cette partie du cerveau et les performances cognitives.