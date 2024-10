Le Centre d'enseignement intensif des langues (CIL) de l'Université d'Oran 2 "Mohamed Benahmed" a ouvert pour cette année universitaire une session d'enseignement de la langue coréenne, a-t-on appris, jeudi, de la directrice du CIL.

Avec cette nouvelle session de formation de la langue coréenne, le nombre de langues étrangères enseignées au CIL est de 8 langues , en plus de la langue officielle, l'Arabe, a précisé à l'APS, Mme Felli Wafaa. Il s'agit du français, l'anglais, l'espagnol, l'allemand, le russe, le turque, le chinois et l'arabe, qui sont "enseignés pour différentes catégories, comme des fonctionnaires algériens ou étrangers, des femmes au foyer, des retraités, étudiants et même des enseignants".

A ce propos, elle a souligné que " l'ouverture de cette session a été possible grâce à l'engouement particulier de la part des étudiants et enseignants à l'Université d'Oran 2 qui ne cessaient, depuis longtemps, de réclamer une telle session de formation, afin de pouvoir découvrir la culture coréenne à travers sa langue", a fait savoir la responsable.

Cette session de formation intervient dans le cadre de l'accord de coopération avec l'ambassade de la République de Corée en Algérie, plus précisément après la visite de l'ambassadeur coréen à l'université d'Oran 2, en mai dernier, où il s'est engagé à fournir des enseignants coréens pour cette formation, a-t-elle souligné. "Actuellement, nous n'avons qu'une seule enseignante Algérienne disposant d'un certificat reconnu d'enseignement de cette langue, qui devra assurer le début de cette session, prévue à partir du 12 octobre, en attendant l'arrivée des enseignants coréens", a fait savoir Mme Felli.