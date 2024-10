Le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Youcef Belmehdi, a mis en exergue, vendredi soir à Timimoun, la portée du rayonnement des Ouléma algériens en Afrique et dans le monde.

S'exprimant en marge de son inspection de sites religieux dans le cadre d'une visite de travail dans la wilaya, le ministre a affirmé que ''le rayonnement scientifique et les œuvres des Ouléma, érudits et imams d'Algérie, à l'exemple de Sidi Boumediène El-Ghaout El-Tlemçani, Mohamed Ben Abdelkrim El-Maghili et Sidi Ahmed Benyoucef El-Meliani, s'est étendu aux confins de l'Afrique et dans le monde, à travers leur rôle dans la diffusion du savoir, puisé des enseignements du Prophète de l'Islam, Mohamed, que le Salut de Dieu soit sur lui". M. Belmehdi, qui s'est rendu dans des sites archéologiques, tels que le lieu de retraite et de méditation (Kheloua) de Cheikh Mohamed Ben Abdelkrim El-Maghili, dans la commune de Ouled Said, et le souk qu'il avait érigé à l'époque pour les activités commerciales, a déclaré que cette illustre personnalité était un symbole de gestion et de civilisation, et a élaboré des textes fondamentaux à des pays qu'il a visités et y a diffusé le savoir, la sérénité et les bonnes valeurs.

Le premier responsable du secteur a souligné qu'il est tout à l'honneur de l'Algérie d'avoir été un des bastions du savoir et de la connaissance, d'où s'est propagé l'Islam vers l'Afrique, grâce à ses Ouléma et hommes de savoir et de réforme. Dans le cadre de sa visite, le ministre a inauguré la mosquée ''El-Rahmma'' à ksar Ouled Tahar, dans la commune de Timimoun, et a inspecté l'école coranique Cheikh Hadj Mohamed El-Debaghi.

Dans la commune de Tinerkouk, il a inauguré la mosquée Khaled Ibn El-Walid et son école coranique, où il a valorisé le rôle de ces écoles et des zaouïas dans l'éducation et l'apprentissage du Saint Coran.

M. Belmehdi poursuit samedi sa visite de travail dans la wilaya de Timimoun par l'ouverture d'un Séminaire national consacré au Cheikh et Imam Ben Abi El-Mezmari, connu sous l'appellation d'El-Abkari.