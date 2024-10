Le Secrétaire général (SG) du Haut-Commissariat à l’Amazighité (HCA), Si El-Hachemi Assad, a annoncé, mercredi depuis la wilaya d’In-Salah, le lancement de la première plateforme numérique des publications académiques et scientifiques du HCA qui célèbre le 29ème anniversaire de sa fondation.

Cette plateforme consiste en une bibliothèque riche de 340 titres d’ouvrages et productions, dont 40 travaux de séminaires scientifiques, 38 dictionnaires et glossaires thématiques, 37 travaux de traduction, 25 études, 115 productions littéraires, 40 travaux primés au titre du Prix du président de la République pour les littérature et langue amazighes et 38 éditions de deux revues spécialisées en articles d’expression amazighe, a précisé M. Assad dans une allocution d’ouverture d’une rencontre interactive tenue à la maison de jeunes "Ben-Baba Sidi Ababa".

Le SG du HCA a affirmé que "le lancement officiel de cette plateforme numérique intervient en application des directives du président de la République concernant la transition numérique des institutions de l’Etat" qui, a-t-il dit, "tient en compte une série de dispositions juridiques, dont la protection de la propriété intellectuelle des auteurs et la garantie de leurs droits conformément à la législation en vigueur".

M. Assad a révélé, par ailleurs, que "la wilaya de Timimoun abritera, sur décision de la Présidence de la République, les festivités officielles de la célébration du Nouvel an Amazigh 2975-2025, et la cérémonie de remise du Prix du président de la République pour la littérature et la langue amazighes du 10 au 12 janvier prochain, dans sa 5ème édition.

Il a appelé, à ce titre, à la conjugaison des efforts pour la réussite des activités festives.

M.Assad a fait savoir, par ailleurs, que cette visite et l’organisation d’une activité officielle du HCA pour la première fois dans la wilaya d’In-Salah, "confirme une fois de plus la consécration de la dimension nationale et la consolidation des liens avec l’ensemble des composantes de la société dans les différentes régions du pays".

Cette rencontre interactive entre différents acteurs de la société civile locale vise également, a-t-il dit, à "braquer les feux sur les réalisations accomplies par l’Algérie en termes de promotion de la langue et la culture Amazighes dans les systèmes nationaux de l’éducation et de la communication, en sus de leur usage et valorisation dans de nombreux départements ministériels, dont celui de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, de la culture et des arts, et du tourisme et de l’artisanat".

Le Secrétaire général du HCA poursuit mercredi sa tournée dans la wilaya par la visite du musée territorial à caractère scientifique relevant de l’Office national du parc culturel de l’Ahaggar.