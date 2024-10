La wilaya de Djelfa abritera le festival culturel national des Okadiate de la poésie populaire du 7 au 10 octobre courant, a-t-on appris mercredi du commissaire de festival, Mabrouk Zouaoui.

Organisé sous le slogan "Palestine, l'encrier de la Nation", le festival prévoit la tenue de nombreuses activités culturelles en relation avec la poésie populaire, en tant qu'élément indissociable du patrimoine local, outre des spectacles de fantaisia, de faucons, des courses de Sloughi, et autres jeux populaires, a indiqué M.Zouaoui dans un point de presse consacré à cet évènement institutionnalisé dernièrement par le ministère de la Culture et des Arts.

Près de 150 spécialistes de la poésie populaire, issus de 35 wilayas, sont attendus à cette première édition du genre, en plus d’une quinzaine d’universitaires, de chercheurs en littérature populaire, et de figures littéraires et culturelles, a-t-il ajouté.

Outre le chef lieu de wilaya, les activités de ce festival seront élargies aux communes d'El-Birine et de Messaâd, alors que des figures poétiques et universitaires réputées seront aussi honorées à l’occasion, selon la même source.