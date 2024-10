Le représentant permanent de la Chine auprès des Nations Unies, Fu Cong, a appelé mercredi à davantage d'efforts pour améliorer le système de gouvernance mondiale et réparer l'injustice historique faite à l'Afrique.

Les pays africains sont sortis de la domination coloniale et ont atteint l'indépendance nationale, a rappelé M. Fu lors de la réunion d'information du Conseil de sécurité de l'ONU sur la coopération entre les Nations Unies et l'Union africaine.

Il a fait remarquer que leur adhésion avait transformé l'Organisation des Nations Unies et élargi son universalité de manière significative.

Cependant, l'ordre international actuel est encore façonné par des éléments injustes et déraisonnables pour les pays africains, et une véritable égalité d'accès à la définition des règles, aux opportunités et au pouvoir reste encore hors de portée, a indiqué l'ambassadeur.

Il a noté que lors du débat général de la 79e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, la semaine dernière, les dirigeants africains avaient appelé à accélérer la réforme du système de gouvernance mondiale afin de réparer l'injustice historique dont l'Afrique a souffert pendant si longtemps. "La Chine soutient fermement les demandes légitimes de l'Afrique".

M. Fu a souligné que la Chine avait toujours plaidé pour que les pays en développement, en particulier les Etats africains, soient mieux représentés et aient davantage voix au chapitre dans le système de gouvernance mondiale, et qu'elle soutenait la réforme de l'architecture financière internationale, de sorte que les institutions financières multilatérales puissent apporter un soutien accru au développement de l'Afrique.

"En ce qui concerne la réforme du Conseil de sécurité, la Chine est favorable à ce que des dispositions spéciales soient prises pour répondre en priorité aux aspirations de l'Afrique", a-t-il déclaré.

Notant que la communication et la coopération entre les Nations Unies et l'Union africaine s'étaient renforcées au fil des ans, représentant l'un des partenariats les plus durables, les plus complets et les plus fructueux, M. Fu a suggéré qu'à l'avenir, les Nations Unies et l'Union africaine fassent davantage d'efforts dans quatre domaines : mettre fin aux conflits et à la violence en Afrique et sauvegarder la sécurité commune, soutenir les opérations de maintien de la paix menées par l'Afrique et approfondir la coopération sur un pied d'égalité, éliminer les causes profondes des conflits en Afrique et promouvoir le développement commun, et améliorer le système de gouvernance mondiale et réparer l'injustice historique commise à l'égard de l'Afrique.

L'Agenda 2063 des Nations Unies a défini la vision de l'Afrique pour la modernisation, ainsi que la volonté du continent de travailler avec les Nations Unies et d'autres organisations multilatérales pour relever les défis les plus pressants auxquels l'humanité est confrontée, tels que la sécurité, la pauvreté, le climat et le développement, a signalé l'ambassadeur.

La Chine continuera de soutenir activement les Nations Unies et le Conseil de sécurité dans le renforcement de la coopération avec l'Union africaine et reste déterminée à avancer main dans la main avec l'Afrique sur la voie de la modernisation, a-t-il conclu.