Les centres et bureaux de vote pour le scrutin à l'étranger de la présidentielle tunisienne installés dans les pays arabes, européens et d'Asie de l'Est ont ouvert vendredi leurs portes, a annoncé l'Instance supérieure indépendante pour les élections (ISIE).

D'après Najla Abrougui, membre de l'ISIE, le processus "se déroule dans des conditions logistiques et d'organisation normales".

Le scrutin présidentiel pour l'étranger a démarré vendredi à 8h00 (heure locale, GMT+1) à Sydney, en Australie.

Le vote à l'étranger pour l'élection présidentielle se poursuivra jusqu'au 6 octobre, date du scrutin sur le sol tunisien.

Selon l'ISIE, le centre de vote à San Francisco aux Etats-Unis est le dernier à ouvrir ses portes, à 16h00 (heure locale tunisienne).

Les chiffres officiels indiquent que 6,6% du corps électoral est établi à l'étranger, soit 642.810 électeurs répartis sur 59 pays, avec un total de 319 centres et 409 bureaux de vote.