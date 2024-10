Le représentant du Front Polisario auprès de l'ONU et coordinateur avec la MINURSO, Sidi Mohamed Omar a affirmé, vendredi, que les dirigeants sahraouis avaient informé l'Envoyé personnel du Secrétaire général de l'ONU pour le Sahara occidental, Staffan de Mistura que le peuple sahraoui était résolu à poursuivre son combat jusqu'au recouvrement de sa souveraineté sur l'intégralité de ses territoires.

Dans une déclaration à l'APS, M. Sidi Mohamed Omar a mis l'accent sur l'importance de la visite de l'Envoyé onusien, jeudi, aux camps des réfugiés sahraouis, qui s'inscrit dans le cadre de sa rencontre avec les deux parties au conflit (Front Polisario et Royaume du Maroc), avant de présenter son briefing au Conseil de sécurité le 16 octobre prochain.

Après avoir rappelé la nature juridique de la question sahraouie, qui est une question de décolonisation, les dirigeants de la République arabe sahraouie démocratique (RASD) ont réaffirmé à M. De Mistura leur engagement à coopérer avec l'ONU et l'Union africaine (UA) en vue de parvenir à "un règlement durable et juste" au conflit au Sahara occidental sur la base "du respect des principes et objectifs de l'Acte constitutif de l'UA", a fait savoir le diplomate sahraoui.

Pour rappel, le Président sahraoui, Secrétaire général du Front Polisario, Brahim Ghali a reçu jeudi soir, l'Envoyé personnel onusien et ses assistants.

La rencontre s'est déroulée en présence du coordinateur avec la Minurso, Mohamed Sidi Omar et de la conseillère à la présidence de la République chargée de l'information et du monde arabe, Nanna Labat Rachid.

Auparavant, M. De Mistura a tenu, au camps des réfugiés Chahid El Hafed, une séance de travail avec des dirigeants sahraouis, à leur tête le ministre conseiller à la présidence de la République sahraouie chargé des affaires diplomatiques, Mohamed Salem Ould Salek et le ministre des Affaires étrangères, Mohamed Sidati.

L'Envoyé personnel du SG de l'ONU a rencontré également de nombreux citoyens et élus ainsi que des membres du Parlement sahraoui et du Conseil consultatif de la RASD.

Dans le même cadre, M. De Mistura a visité nombre de structures et institutions relevant de l'Etat sahraoui, notamment le siège du Croissant rouge sahraoui.

Pillage des ressources du Sahara occidental: le verdict de la CJUE constitue une "grande victoire" pour les Sahraouis (présidence sahraouie)

Les arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), rendus vendredi concernant le pillage des ressources du Sahara occidental, constituent une "grande victoire" pour le peuple sahraoui et le confortent dans sa lutte pour la liberté et l’indépendance, a indiqué la présidence sahraouie.

"Les arrêts de la Cour sont sans précédent dans l’histoire de la décolonisation. Ils constituent une grande victoire pour le peuple sahraoui et le confortent dans sa lutte pour la liberté et l’indépendance", a salué la présidence sahraouie dans un communiqué.

"Marquant le triomphe de la légalité internationale sur le fait accompli, ces arrêts portent un coup fatal à l’occupant marocain puisqu'ils le privent de leviers économiques et politiques pour maintenir sa présence illégale dans le territoire et poursuivre sa politique illégale de colonisation du territoire, par la spoliation des ressources naturelles sahraouies", a souligné le texte.

La CJUE a statué vendredi en faveur du Front Polisario en rejetant les recours introduits par le Conseil et la Commission européens, synonyme d'annulation des accords signés entre le Maroc et les Vingt-Sept et étendus illégalement au Sahara occidental occupé.

"Les accords commerciaux UE-Maroc de 2019 en matière de pêche et de produits agricoles, auxquels le peuple du Sahara occidental n'a pas consenti, ont été conclus en méconnaissance des principes de l'autodétermination et de l'effet relatif des traités", a indiqué la CJUE dans son arrêt.

Dans ses arrêts de vendredi, la CJUE rappelle d’abord l’ensemble des acquis de 2016 et de 2018 comme une base intangible, à savoir que le Sahara occidental dispose d’un statut séparé et distinct par rapport au territoire marocain et que le peuple sahraoui constitue un sujet de droit international tiers aux relations UE-Maroc, dont le consentement est incontournable.

La présidence sahraouie a affirmé qu'"en réponse aux agissements irresponsables de certains Etats européens, en particulier la France et l’Espagne qui, par des décisions unilatérales ont cru pouvoir altérer le statut international du territoire, les arrêts de la Cour rappellent avec force que la question du Sahara occidental est une question de décolonisation et qu’il n’existe pas de solution en dehors du strict respect du droit à l’autodétermination et à l’indépendance du peuple sahraoui".

Par son représentant, à savoir le Front Polisario, "le peuple sahraoui dispose désormais d’une voie d’accès garantie au juge de l’Union européenne pour contester toute question touchant à l’intégrité territoriale du Sahara occidental et à l’exploitation des ressources naturelles. Cet apport décisif empêchera tout nouveau contournement des décisions de justice", conclut la présidence de la République sahraouie.

Dans un autre arrêt, la CJUE s'est également prononcée sur l'identification et l'étiquetage des melons et des tomates du Sahara occidental.

Elle y souligne, en substance, que cet étiquetage doit indiquer le seul Sahara occidental comme étant le pays d'origine de ces produits, à l'exclusion de toute référence au Maroc, afin d'éviter d'induire le consommateur en erreur quant à leur véritable origine.