Le Liban a déclaré avoir reçu, vendredi, des aides médicales de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) et du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (HCR), alors que le pays fait face à des frappes continues des forces d'occupation sioniste .

La cargaison est arrivée à l'aéroport international Rafic Hariri de Beyrouth et a été accueillie par le ministre de la Santé Firas Abiad, le représentant de l'OMS au Liban Abdinasir Abubakar et le représentant du HCR Ivo Freijsen, selon des médias.

Après la livraison, Firas Abiad a souligné que l'aide médicale arrivait à un "moment critique", le Liban étant confronté à des attaques des forces d'occupation sionistes.

Le ministre a également souligné qu'un pont aérien humanitaire avait été mis en place depuis les Emirats arabes unis (EAU). Un avion transportant 55 tonnes d'aide est arrivé vendredi, et d'autres avions en provenance de Slovaquie, de Pologne et d'autres pays sont attendus sous peu.

Abdinasir Abubakar, représentant de l'OMS, a indiqué que la première livraison comprenait des fournitures médicales essentielles pour aider les hôpitaux à gérer l'afflux de victimes.

"Les hôpitaux sont submergés par un nombre croissant de blessés et il est de notre responsabilité, avec d'autres agences des Nations Unies, de nous assurer qu'ils disposent des outils nécessaires pour sauver des vies", a déclaré Abubakar, précisant que d'autres aides étaient attendues dans les jours à venir.

Le représentant du HCR Ivo Freijsen a quant à lui ajouté : "Nous voulons montrer notre solidarité avec le Liban en travaillant avec toutes les organisations humanitaires pour garantir l'aide nécessaire, et nous appelons les donateurs à répondre rapidement à ces demandes urgentes".

L'entité Sioniste mène depuis le 23 septembre des frappes aériennes massives sur tout le territoire libanais, faisant plus de 1100 martyrs, selon le ministère libanais de la Santé.

Trois hôpitaux hors service en raison des frappes de l'armée sioniste

Trois hôpitaux au Liban, dont l'un près de la banlieue sud de Beyrouth, ont annoncé vendredi suspendre leur activité en raison des frappes de l'armée sioniste sur le pays, dans des communiqués rapportés par l'agence nationale d'information libanaise ANI.

L'hôpital privé Sainte Thérèse près de la banlieue sud de la capitale a annoncé cesser ses services en raison de bombardements à proximité, et fait état d'"immenses dégâts" dans l'établissement.

Deux hôpitaux publics du sud du Liban ont également annoncé suspendre leur activité. L'hôpital Mais al-Jabal situé près de la frontière a "fermé tous ses services", en raison des frappes des forces sionistes et de difficultés d'approvisionnement et d'accès.

Le directeur d'un troisième établissement, l'hôpital de Marjayoun, a indiqué avoir été contraint d'évacuer et de fermer après une frappe des forces sionistes visant des secouristes devant l'entrée de l'hôpital, alors qu'ils étaient en train de transporter des blessés.

Une frappe de l'armée sioniste a "visé des ambulances devant l'entrée principale, entraînant la panique parmi le personnel", a déclaré le docteur Mouenes Kalakesh.

Selon l'ANI, quatre employés du Comité de santé islamique sont tombés en martyrs.

"Le manque de personnel et les bombardements nous ont forcés à fermer l'hôpital", a-t-il dit, alors que son établissement était en service depuis le début de l'intensification des raids des forces sionistes le 23 septembre.

"Depuis quatre jours nous n'avions plus d'anesthésiste ni de spécialistes de laboratoire, car beaucoup de gens ont fui", a poursuivi le Dr Kalakesh.

Jeudi, le ministre de la Santé Firas Abiad a indiqué que plus de 40 secouristes et pompiers sont tombés en martyrs dans des frappes de l'armée sioniste en trois jours.

Depuis le début de l'agression sioniste, il y a près d'un an, 97 secouristes sont tombés en martyrs, selon lui.

Plus de 1.110 personnes sont tombées en martyres depuis le 23 septembre, selon un bilan établi à partir de données officielles libanaises.

Vendredi, le Premier ministre libanais Najib Mikati a appelé la communauté internationale à faire pression sur l'entité sioniste pour "permettre aux secouristes d'atteindre les sites bombardés pour évacuer" les blessés.

Le système de santé au Liban a du mal à répondre aux besoins (OMS)

Le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a déclaré mercredi soir que le système de santé libanais a du mal à répondre aux besoins alors que l'entité sioniste poursuit ses attaques.

"Les décès au Liban ont augmenté, les hôpitaux sont surpeuplés de blessés et le système de santé est faible en raison des crises successives et a du mal à répondre aux grands besoins", a-t-il déploré dans un message sur la plateforme X.

Ghebreyesus a expliqué avoir rencontré les ambassadeurs des pays de la Ligue arabe à Genève pour discuter de la situation sanitaire au Liban et dans la région indiquant qu'ils étaient d'accord sur la nécessité de protéger les patients, les agents de santé et les civils, y compris les réfugiés, et de leur garantir la fourniture de services de santé.

"Ce dont les peuples de toute la région du Moyen-Orient ont besoin, c'est de paix, et la violence doit cesser pour éviter de nouvelles pertes et souffrances", a-t-il insisté.

Il a en outre souligné qu'une nouvelle escalade du conflit aurait des conséquences désastreuses pour la région, notant que "le meilleur remède est la paix".