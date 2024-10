Les hôpitaux de la bande de Ghaza, notamment du nord, risquent d'être hors service dans les 24 heures en raison du manque de carburant, indique samedi le directeur de l'hôpital Kamal Adwan, Hossam Abu Safiya.

Abu Safiya a expliqué que "la réalité dans le nord de la bande de Ghaza est catastrophique, car l'hôpital Kamal Adwan et le reste des hôpitaux seront hors service dans les 24 heures en raison de la pénurie de carburant".

Il a ajouté que "depuis une semaine, l'occupation n'a acheminé aucune quantité de carburant vers le nord de la bande de Ghaza, ce qui nous met face à une véritable catastrophe surtout par rapport aux patients et blessés de l'unité de soins intensifs, qui dépendent de respirateurs artificiels fonctionnant à l'électricité".

Depuis le 7 octobre 2023, date du début de la guerre génocidaire, l'entité sioniste a détruit 23 hôpitaux sur 38, y compris des hôpitaux publics et privés, ne laissant que 15 hôpitaux fonctionner à capacité limitée et dans des conditions difficiles, dans un contexte de pénurie aiguë de médicaments et de matériel médical.

L'occupation sioniste empêche également l’entrée de l’aide humanitaire, médicale et du carburant, à l’exception d’une petite quantité fournie aux institutions internationales, qui ne répond pas aux besoins des citoyens.

La guerre génocidaire sioniste contre Ghaza a fait 41.825 martyrs et 96.910 blessés, pour la plupart des enfants et des femmes, et plus de 10 000 personnes portées disparues, dans un contexte de destruction massive et de famine meurtrière.