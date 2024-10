Les participants au premier forum sur le rôle du tourisme dans la lutte contre les maux sociaux et la drogue, organisé mercredi à Oran, ont souligné l'importance d'intensifier les sorties touristiques et les randonnées, ainsi que la pratique sportive de la marche, auprès des jeunes pour contribuer à la prévention de ces fléaux sociaux.

Dans ce contexte, le chef du Bureau de suivi des activités de l'artisanat et des métiers à la Direction du tourisme et de l'artisanat d'Oran a indiqué, lors de ce forum abrité par la Maison de la culture et des arts "Zeddour Brahim Kacem", que "le tourisme, la randonnée et les sorties touristiques sont considérés parmi les moyens de divertissement les plus importants qui attirent les jeunes et jouent un rôle majeur dans la lutte contre les maux sociaux et la prévention des addictions".

"Ces sorties, organisées par de nombreuses associations locales à diverses occasions, permettent aux jeunes de découvrir des paysages naturels et des sites touristiques et contribuer au nettoyage des lieux visités par les jeunes et les sensibiliser à la nécessité de se tenir à l'écart des divers maux sociaux, d'éviter les drogues et de les sensibiliser à leurs dangers", a ajouté Iliès Hadjidj.

Pour sa part, le responsable de l'association touristique "Générations Futures" a annoncé que l'association lancera des campagnes au niveau des sites archéologiques, des parcs publics et des établissements scolaires et universitaires d'Oran pour sensibiliser les jeunes aux dangers de la crise sociale, les maladies et la prévention contre les drogues, en coordination avec différents organismes publics et avec la participation des secteurs de la santé, du tourisme, des affaires religieuses et de l'éducation.

La même association œuvre également à organiser des sessions de formation pour les jeunes dans plusieurs domaines touristiques, tels que les équipements touristiques et l'artisanat, et bénéficieront d'un certificat qui les qualifie pour exercer ces métiers, a-t-on ajouté.

L'organisation de cette rencontre a été supervisée par l'association "Générations Futures", en coordination avec la Maison de la Culture et des Arts, l’APC d'Oran et la Direction du Tourisme et de l’artisanat, en présence des représentants des Directions des Affaires Religieuses et des wakf, de la Santé et de la Population, de l’APW et des associations à caractère social, sanitaire et touristique.