Des travaux ciblant le reboisement et la protection de la steppe ont été lancés, début octobre en cours dans la wilaya de Nâama, dans le cadre de la deuxième partie du projet de réhabilitation et d'extension du Barrage vert, a-t-on appris auprès de la Conservation locale des forêts.

Une enveloppe budgétaire de près de 70 millions de dinars, allouée au titre du programme de développement de l'année en cours, a été mobilisée pour financer cette partie du projet portant sur le reboisement et l'aménagement des superficies pastorales chevauchant les territoires administratifs des six communes concernées par le programme de réhabilitation du Barrage vert dans la wilaya de Nâama, a fait savoir le chef du service Extension du patrimoine et mise en valeur des terres par intérim, Boutkhil Hassani.

Le responsable a ajouté qu'il est question de procéder, dans cette partie du projet, à la création d'une réserve, avec un espace dédié à la production de boutures de plants, devant s'étendre sur plus de 500 hectares dans la commune d'Asla, ainsi que la mise en place de ceintures vertes "mixtes" sur une superficie de 30 hectares, répartis à raison de 10 hectares chacune au niveau des communes de Djeniene Bourezg, Aïn Sefra et Tiout.

Le programme porte aussi sur l'acquisition de kits de 57 panneaux d'énergie solaire et leur installation dans plusieurs communes, la réalisation de deux puits aménagés et deux abreuvoirs, a-t-on indiqué, précisant que la mise en terre des plants est prévue d'octobre à mars prochain.

La Conservation des forêts de la wilaya de Nâama a, d'autre part, fait observer que la première partie du programme de réhabilitation du Barrage vert a été concrétisée au courant de l'année écoulée par la réalisation de ceintures vertes sur une superficie de 20 hectares, en privilégiant les essences arboricoles à haute valeur économique et résistant au climat aride, à l'instar de l'olivier et du caroubier.

L'opération a également donné lieu à l'extension des aires de pâturage et la mise en œuvre de travaux de lutte contre la désertification et la fixation des dunes afin d'assurer l'amélioration des conditions de vie des populations riveraines des zones sylvicoles, selon la même source.

Il convient de souligner que la superficie totale ciblée dans la wilaya de Nâama, dans le cadre du méga-programme national de relance du Barrage vert, est estimée à 173.522 hectares, répartis entre six communes, soit 2,5% de la superficie globale.