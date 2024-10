Le wali d'Alger, Mohamed Abdennour Rabehi a inspecté, mercredi, nombre de projets à Alger, afin de s'enquérir de l'état d'avancement de leurs travaux, indique un communiqué des services de wilaya.

Cette sortie de terrain entre dans le cadre du "suivi périodique du déroulement des projets inscrits dans le plan bleu pour l'aménagement et à la réhabilitation du front de mer ainsi qu'à la réalisation de nouvelles promenades tout au long du littoral", précise la même source.

A cette occasion, le wali a inspecté les travaux d'aménagement du Boulevard Commandant Mira et de la place Kettani à Bab El-Oued, pour la réalisation de promenades pour les familles et les jeunes avec une touche moderne.

M. Rabehi a, en outre, souligné la nécessité d'"arrêter un calendrier pour fixer les délais d'achèvement des travaux, et de déterminer tous les sites de réalisation des stades et des aires de jeux pour enfants", outre "la réalisation de passages pour les personnes à besoins spécifiques et d'un ascenseur électrique reliant les deux placettes".

Le wali a également inspecté les travaux d'aménagement de la deuxième partie de la promenade de la pêcherie reliant la basse Casbah au port de pêche, insistant sur l'importance de "veiller à la qualité des travaux et d'accélérer la cadence de leur réalisation et les procédures d'exploitation des kiosques et des magasins par les commerçants".

A cette occasion, M. Rabehi a inspecté les travaux d'aménagement de la terrasse "Mustapha Bounetta" à Alger-centre en vue de sa transformation en corniche abritant des kiosques et des cafétérias avec vue sur mer, soulignant la nécessité de "réduire les délais de réalisation de ce projet pour le livrer dans les brefs délais".