Le ministre du Tourisme et de l'Artisanat, M. Mokhtar Didouche, a donné, mercredi, au niveau de l'esplanade de la Grande Poste à Alger, le coup d'envoi de l'expédition touristique "Itinéraire des Hauts-Plateaux" de l'explorateur qatari Khaled Al Jaber, lors de laquelle il sillonnera 17 wilayas.

Dans le cadre de cette expédition qui se prolongera jusqu'au 18 novembre prochain, Khaled Al Jaber s'est lancé d'Alger en direction de Tlemcen, puis Naâma, El Bayadh, Laghouat et d'autres wilayas intérieures, à l'instar de Souk Ahras, Biskra et Oum El Bouaghi, et achèvera son périple dans la wilaya d'El Oued.

A cette occasion, le ministre a précisé dans une déclaration à la presse, que l'expédition "Itinéraire des Hauts-Plateaux" s'inscrivait dans le cadre de la coopération entre les deux pays et la promotion de la destination touristique Algérie.

M. Didouche a, à cet effet, rappelé la première expédition "Montée vers le Tassili" de Khaled Al Jaber en moto qui s'est déroulée du 12 octobre 2021 au 1 février 2022, à travers plusieurs wilayas en Algérie.

Au terme de son expédition qui s'achèvera dans la wilaya d'El Oued, l'explorateur qatari participera à la 6e édition du Festival international du tourisme saharien prévue dans cette wilaya du 14 au 17 novembre prochain, a précisé le ministre, faisant savoir que Khaled Al Jaber "compte accomplir un deuxième parcours, par avion, incluant les wilayas de Tamanrasset et de Tindouf".

Pour sa part, l'ambassadeur de l’Etat du Qatar en Algérie, M. Abdulaziz Ali Al Naama s'est félicité du "retour de l'explorateur qatari en Algérie qui a sillonné 36 wilayas lors de son premier voyage", ajoutant que sa première expédition lui a permis de "découvrir les magnifiques paysages de l'Algérie ainsi que son histoire et sa civilisation".

"Cette nouvelle aventure illustre la fraternité, la paix et les contacts permanents entre les deux peuples frères", a-t-il poursuivi, la qualifiant de "gage de fraternité et d'amitié entre les deux peuples à même d'approfondir les liens et d'ancrer les valeurs humaines et de paix entre les peuples frères".

S'exprimant à cette occasion, l'explorateur a affirmé que sa nouvelle aventure en Algérie fait suite à sa première expédition touristique "Montée vers le Tassili", mais cette fois, il visitera plusieurs wilayas des Hauts-Plateaux pour faire la promotion du tourisme d'aventure.