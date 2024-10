Le Moudjahid Kada Ameur a été inhumé, mercredi au cimetière de "Sidi Othmane", dans la région de Oued El-Hal, commune de Oued El-Abtal, a-t-on appris de la direction locale des Moudjahidine et des Ayants-droits.

Les funérailles du défunt Moudjahid, qui fut l’un des fondateurs de l’Union générale des commerçants et des artisans algériens (UGCAA) dans la wilaya de Mascara, décédé mardi en son domicile à Oued El-Abtal, à la suite d’une longue maladie, ont été marquées par la présence des autorités locales de la daïra de Oued El-Abtal, de Moudjahidine et d’une foule nombreuse de citoyens, ainsi que des commerçants et de représentants du bureau de wilaya de l’UGCAA, a fait savoir la même source.

Natif de Oued El-Abtal en 1938, le Moudjahid Kada Ameur a rejoint les rangs de la glorieuse Armée de libération nationale (ALN), en 1957 au niveau de la zone 6 de la wilaya V historique.

Il est considéré comme l’un des fondateurs, durant la Guerre de libération nationale de l’UGCAA, dont il présida à l’indépendance son bureau de wilaya, a fait savoir la même source.