Les travaux de modernisation d’un tronçon de 20 km de la RN-118 reliant les wilayas de Timimoun et d’El-Bayadh ont été lancés mercredi, a-t-on appris mercredi des services de la wilaya de Timimoun.

Ce projet s’inscrit dans le cadre des efforts de réhabilitation et de réfection de cet axe routier stratégique pour la connexion de la wilaya et d’autres régions, dont les hauts plateaux et le Nord du pays, et la fluidification de la circulation.

Devant relier Timimoun à quatre wilayas, en l’occurrence El-Bayadh, Béni-Abbes, Adrar et El-Meniaa, et de là vers d’autres destinations du pays, ce tronçon ouvre de larges perspectives de développement de la région, a indiqué le directeur des Travaux publics de la wilaya de Timimoun, Ahmed Errahmani.

Ayant donné le coup d’envoi des travaux, le wali de Timimoun, Benamar Souna, a mis l’accent sur la conjugaison des efforts des entreprises et partenaires du projet, en vue d’accélérer les travaux de réalisation selon les normes de qualité requises et d’assurer la durabilité de cet axe névralgique.

L’opération a été confiée à deux entreprises de réalisation, avec un lot de 10 km chacune, a indiqué le même responsable.

Approchés par l’APS, des usagers de la route ont salué cette opération qui, selon eux, devra mettre un terme à leurs souffrances sur cette route qui a connu ces dernières années une détérioration.