Des éléments de la brigade mobile de la Police judiciaire (BMPJ) de la zone Palma, relevant de la Sûreté de wilaya de Constantine, ont saisi 6.045 capsules de psychotropes et interpellé deux suspects, a-t-on appris samedi auprès de la cellule de communication de ce corps constitué.

Les policiers sont intervenus à la suite d'informations sur les activités d'un repris de justice commercialisant des quantités importantes de substances psychotropes qu'il stocke dans son domicile, a-t-on indiqué.

L'enquête diligentée par les éléments de la BMPJ a permis d'identifier l'individu avant de l'arrêter près de son domicile, dont la perquisition a débouché sur la découverte, puis la saisie de la quantité de drogue susmentionnée et d'une somme de 420.000 dinars provenant de la vente de la drogue, a fait savoir la même source, ajoutant qu'un complice du suspect a également été arrêté.

Les deux individus arrêtés ont été déférés, à l'issue de la procédure d'enquête, devant la juridiction territorialement compétente pour "acquisition, stockage, commercialisation et trafic illicites de substances psychotropes de fabrication étrangère", a-t-on conclu.

Saisie de près de 94 kg de kif traité à Tlemcen et Naâma en provenance du Maroc (Sûreté nationale)

Les services opérationnels de la Sûreté nationale ont procédé, dans deux opérations distinctes à Tlemcen et Naâma, au démantèlement de deux réseaux criminels et à la saisie de près de 94 kg de kif traité en provenance du Maroc, indique vendredi un communiqué de ces services.

"Les services opérationnels de la Sûreté nationale poursuivent leurs efforts visant à lutter contre toutes les formes de criminalité. Dans ce cadre, leurs unités spécialisées dans la lutte contre le trafic illicite de stupéfiants ont procédé, dans deux opérations distinctes à Tlemcen et Naâma, au démantèlement de deux réseaux criminels opérant dans la région Ouest du pays et à la saisie de 93,5 kg de kif traité, en provenance du Maroc", précise la même source.

La première opération, menée par le Service régional de lutte contre le trafic illicite de stupéfiants à Tlemcen, a permis "la saisie de 78,6 kg de kif traité, soigneusement dissimulés dans un véhicule de tourisme intercepté au niveau de la ville de Telagh, dans la wilaya de Sidi Bel Abbès, ainsi que l'arrestation de deux individus".

Quant à la deuxième opération, menée par les éléments de la Brigade de recherche et d'intervention (BRI) de la Sûreté de wilaya de Naâma, elle s'est soldée par "la saisie de 14,945 kg de kif traité et l'arrestation d'un individu qui était en passe de transporter la cargaison saisie à bord d'un véhicule de tourisme".

Les mis en cause ont été "déférés devant le parquet compétent près les tribunaux de Telagh à Sidi Bel Abbès et de Naâma, pour détention, transport, vente et achat illicites de stupéfiants et contrebande à haut risque menaçant la santé publique, dans le cadre d'une bande criminelle organisée", conclut le communiqué.