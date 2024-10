Le 12e Salon "Africa & Mediterranean Energy & Hydrogen Exhibition and Conference" (NAPEC 2024) se tiendra du 14 au 16 octobre au Centre des conventions d'Oran (CCO), a indiqué, mardi, un communiqué des organisateurs.

Placée sous le thème "Equilibrer les hydrocarbures et les énergies propres : vers un mix énergétique efficace", cette édition réunira des opérateurs du secteur pétrolier et gazier, et des fournisseurs de produits et services en relation avec les secteurs des hydrocarbures et de l'énergie des quatre coins du monde.

"L'intérêt renouvelé et manifesté pour le marché algérien souligne non seulement son potentiel stratégique, mais aussi sa capacité à attirer les investissements les plus ambitieux, assurant ainsi un avenir énergétique durable et prospère", lit-on dans le communiqué.