L'entraîneur franco-malien, Eric Sékou Chelle, devrait succéder à Youcef Bouzidi aux commandes techniques du MC Oran, a-t-on appris, samedi, auprès de cette formation de Ligue 1 de football.

La décision de mettre fin aux fonctions de Bouzidi devrait être prise dans les prochaines heures, après le semi-échec des "Hamraoua" à domicile, vendredi soir, face à l’ASO Chlef (0-0), le deuxième de rang ayant incité la direction du club à convoquer Bouzidi, en poste depuis la mi-saison dernière, à une "réunion d’urgence", selon un communiqué publié tard dans la soirée sur la page Facebook officielle du club.

L’ordre du jour de cette réunion avec l’entraîneur a trait au "départ raté" de l’équipe en championnat, lit-on, ajoutant que des "décisions importantes seront prises". Après avoir lancé leur saison par une victoire à domicile contre la JS Saoura (2-0), les gars d’El-Bahia se sont contentés d’un seul point lors des deux précédentes journées, suite à leur défaite sur le terrain de l’ES Mostaganem (2-1) et leur nul à domicile contre l’ASO Chlef.

Deux contre-performances qui ont mis Bouzidi sous pression et provoqué l’ire des supporters, parmi eux des milliers présents dans le stade et qui ont réclamé carrément son départ. De son côté, le coach a déclaré, au cours du point de presse qu’il a animé à l’issue de la partie, qu’il "n’y avait pas le feu à la maison", estimant que le parcours de son équipe après trois journées de championnat "n’est pas catastrophique comme certains tentent de le faire croire". Il s’est dit, au passage, prêt à toutes les éventualités, faisant allusion à une possible décision de la direction du MCO portant sur son éviction de son poste.