La suite des rencontres de la 3e journée du championnat de Ligue 1 Mobilis de football, prévue dimanche, sera marquée par le choc entre le CS Constantine et le champion sortant le MC Alger, alors que le Paradou AC recevra la JS Kabylie avec l'intention de confirmer son bon début de saison.

Auteur d'une victoire hors de ses bases, à Tizi-Ouzou face à la JSK (2-1), le MC Alger (4 pts) se rendra dans l'Est du pays pour défier le CS Constantine (2 pts), avec l'objectif d'enchaîner un autre bon résultat à l'extérieur.

Le "Doyen", contraint de se passer encore une fois des services de son milieu de terrain Benkhamassa, blessé, sera certainement mis à rude épreuve par le CSC, qui va chercher à signer son premier succès de la saison, après avoir aligné deux nuls de rang.

Le CSC retrouvera pour l'occasion son stade fétiche de Benabdelmalek-Ramdane de Constantine, mais à huis clos, après avoir été contraint de recevoir en dehors de la wilaya, suite à la sanction infligée au club à la fin de la saison dernière. La JSK (3 pts), battue pour la première fois dans son nouveau stade de Hocine Aït-Ahmed face au MCA, abordera le match en déplacement face PAC (4 pts) avec l'intention de relever la tête et éviter un second faux-pas. Le Paradou AC, qui a démarré du bon pied le nouvel exercice, compte de son côté confirmer face aux "Canaris", qui seront soutenus par un large public au stade du 20-août 1955 d'Alger.

Vainqueur à domicile dans le derby de l'Ouest face au MC Oran (2-1), et auteur d'un nul en déplacement face au CSC (0-0), le nouveau promu l'ES Mostaganem espère préserver la dynamique, à l'occasion du déplacement à Khenchela pour affronter l'USMK (2 pts). Dirigés sur le banc par le Tunisien Hatem Missaoui, les Khenchelis, qui bénéficient de la faveur des pronostics, auront à cœur de se racheter, après le nul vierge concédé mercredi à la maison face au CR Belouizdad. L'USMK est appelée à sortir le grand jeu face à une équipe de l'Espérance qui en train de pratiquer du beau jeu, et qui aspire à réussir son retour parmi l'élite, après avoir végéter 25 longues années dans les divisions inférieures.

L'US Biskra (3 pts), qui reste sur une défaite à Alger face à l'USMA (2-1), aura une belle occasion de renouer avec la victoire, en recevant le vice-champion d'Algérie le CRB (2 pts), en proie au doute. Le Chabab, qui enchaîne avec un autre déplacement après celui de Khenchela, devra impérativement réagir dans la capitale des "Ziban", d'autant que l'entraîneur français Corentin Martins est de plus en plus contesté. Enfin, l'USM Alger (4 pts) partira largement favorite à domicile face à la lanterne rouge le MC El-Bayadh, qui peine à amorcer son départ en concédant deux revers en autant de matchs. Cette 3e journée a débuté vendredi avec trois matchs : Olympique Akbou-JS Saoura (2-1), ES Sétif-NC Magra (0-0), et MC Oran-ASO Chlef (0-0).

L'O. Akbou prend les commandes, l'ESS accrochée à domicile

L'Olympique Akbou, vainqueur dans la douleur vendredi à domicile face à la JS Saoura (2-1), a pris provisoirement les commandes du championnat de Ligue 1 Mobilis, à l'occasion de la première partie de la 3e journée, disputée vendredi.

Le nouveau promu a réalisé une "remontada" au stade de l'Unité maghrébine de Béjaïa face à la JS Saoura, qui croyait avoir fait le plus important.

Menée au score peu avant la pause sur un but signé Belmiloud (45e+1), la formation d'Akbou a puisé dans ses ressources pour refaire son retard, en égalisant d'abord sur un but contre son camp de Haddouche (85e), avant que l'attaquant Haroun ne délivre les siens dans le temps additionnel (90e+8), en reprenant de la tête un centre d'Oukil.

L'OA parvient ainsi à se racheter, après sa défaite dans le derby kabyle face à la JS Kabylie (2-1), et confirme sa suprématie à la maison, après le succès réalisé lors de la 1re journée face au NC Magra (1-0).

Du côté des hauts-plateaux, l'ESS a butté contre une courageuse équipe du NC Magra, qui a résisté tout au long de la partie, face aux assauts répétés des Sétifiens, pour repartir avec un point précieux (0-0).

Il s'agit du deuxième nul de rang pour les deux équipes. Si l'Entente est allée tenir en échec le CR Belouizdad à Alger (0-0), le NCM a été accroché à domicile par l'USM Alger (0-0).

Le dernier match au programme de cette première partie de la 3e journée se joue ce soir entre le MC Oran et l'ASO Chlef, au stade Miloud-Hadefi (20h30).

Les cinq dernières rencontres de cette journée se disputeront dimanche, avec en tête d'affiche le choc entre le CS Constantine et le champion sortant le MC Alger, au stade Benabdelmalek-Ramdane à huis clos (16h00).