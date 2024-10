L'équipe nationale de football des moins de 20 ans (U20), disputera deux matchs amicaux face à son homologue mauritanienne, les 9 et 13 octobre au stade Mustapha-Tchaker de Blida, en vue du tournoi de l'Union nord-africaine (UNAF) en Egypte (14-26 novembre), qualificatif à la Coupe d'Afrique des nations CAN-2025 de la catégorie, a indiqué la Fédération algérienne (FAF) dans un communiqué vendredi. "Dans le cadre de la préparation pour le tournoi UNAF qualificatif pour la CAN U20, la sélection nationale de la catégorie effectuera un nouveau stage du 5 au 14 octobre 2024 à Alger. Durant ce regroupement, les Verts disputeront deux rencontres amicales face à la Mauritanie (U20), les 9 et 13 octobre au stade Mustapha-Tchaker de Blida", précise la même source.

Pour ces deux matchs, le sélectionneur national, Yacine Manaâ a fait appel à 26 joueurs, dont 4 évoluant à l'étranger. La sélection algérienne entamera le tournoi de l'UNAF, face à son homologue égyptienne, le dimanche 17 novembre, à Suez (Egypte), selon le tirage au sort du calendrier effectué mardi dernier.

L'équipe nationale sera opposée ensuite au Maroc, le mercredi 20 novembre, avant de défier la Tunisie, le samedi 23, puis la Libye, le 26 mardi du même mois.

Les deux premiers seront qualifiés pour la phase finale de la CAN, dont le pays organisateur n'a pas encore été désigné.

Liste des 26 joueurs :

Gardiens : Anes Mokhtar (CRB), Anis Mendil (MCO), Mohamed El-Koubi (PAC)

Défenseurs : Yakoub Gassi (MCA), Oussama Benattia (MCO), Safieddine Atamnia (USMA), Ziad Nemer (MCA), Anis Fatahine (FC Paris/ France), Mohamed Amine Hmaïdia (MCA), Abdelhamid Naïm (CRB)

Milieux : Mohamed Zeghadi (Montpellier HSC/ France), Rayane Dali (CSC), Hachemi Benslimane (CSC), Jebryl Sahraoui (AS Saint-Etienne/ France), Yahia Ishak Kechari (ESS), Mohamed Silmi (CRB), Anes Abed (PAC), Salaheddine Bouziani (PAC)

Attaquants : Mohamed Ramdaoui (PAC), Benhamed Kohili (PAC), Mohamed Benlebna (CRB), Wajih Khelfaoui (CSC), Lahlou Akhrib (JSK), Jawad Kolli Rayan (Queens Park Rangers FC/ Angleterre), Naoufel Merdja (O.Akbou), Islam Abassi (CRB).