Le judoka algérien Abdeslam Belbelhout a été éliminé des Championnats du monde "Juniors" actuellement en cours à Douchanbé (Tadjikistan), après sa défaite au deuxième tour de la catégorie des moins de 66 kilos, contre le Géorgien Saba Khalishvili.

Versé dans la poule A, Belbelhout a battu au premier tour l'Australien Kohsei Toyoshima, avant de s'incliner face Khalishvili au deuxième tour. Les deux autres judokas algériens engagés au Mondial, Ayoub Benlaribi et Oussama Abdelhak Hezil ont été éliminés mercredi au deuxième tour de la catégorie des moins de 66 kilos, respectivement contre l'Ouzbek Zamohshari Bekmurodov et le Japonais Shuntaro Fukuchi.

Les deux représentants algériens avaient été exemptés du premier tour, respectivement dans les poules B et C. Selon les organisateurs, ces Championnats du monde qui se déroulent du 2 au 5 octobre à Douchanbé ont drainé la participation 531 judokas (290 messieurs et 241 dames), représentant 67 pays des cinq continents. Les grandes nations de la discipline, comme le Japon, la France et le Brésil ont engagé 18 judokas chacune, alors que certains pays ne participent qu'avec un seul athlète.