Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité Sociale, Faysal Ben Taleb, a confirmé jeudi, lors de sa supervision de la cérémonie de signature d'un accord-cadre entre la Caisse Nationale d'Assurance Sociale des travailleurs salariés, et la Direction Générale de la Sécurité Nationale, dans l'amphithéâtre du centre familial Ben Aknoun, que l'accord vient confirmer la coopération entre les deux institutions, de manière à améliorer la qualité des services fournis au personnel de sécurité nationale, et à améliorer le niveau de compétences, ainsi qu'à renforcer la coordination entre eux, ce qui contribuerait à élever le niveau de performance et à améliorer la qualité des services fournis aux citoyens, et à fournir une formation spécialisée aux employés des deux institutions, de manière à atteindre l'efficacité dans la gestion de l'établissement public.

Le secrétaire général du ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et du Développement urbain, a expliqué que la signature de tels accords vise à valoriser les valeurs de coopération et de solidarité, et à prendre soin de la ressource humaine, saluant dans ce contexte, les efforts déployés par la Caisse Nationale d'Assurance Sociale des salariés, afin de prendre en charge les citoyens sur le plan professionnel et social.

Pour sa part, le directeur général de la Sécurité Nationale a indiqué que le renouvellement de l'accord-cadre entre les deux institutions est venu accroître la performance, améliorer et promouvoir le service public, au service de l'intérêt public.