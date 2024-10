L'USM Alger, vainqueur à domicile face à l'US Biskra (2-1), et l'ES Mostaganem, auteur d'un nul en déplacement face au CS Constantine (0-0), ont rejoint la tête du classement du championnat de Ligue 1 Mobilis de football, à l'occasion de la mise à jour de la 1re journée, disputée mardi et mercredi.

Le nouveau promu l'ES Mostaganem est allé tenir en échec le CS Constantine (0-0), au stade de Mila (le CSC est sur le coup d'une suspension de terrain, NDLR), confirmant ainsi son succès décroché à la maison dans le derby face au MC Oran (2-1). L'ESM a terminé la partie en infériorité numérique après l'expulsion du défenseur Ezzemani à la 52e minute. De son côté, le CSC concède son premier faux-pas à domicile, quelques jours après avoir entamé la saison par un nul ramené de Chlef face à l'ASO (0-0). Au stade Nelson-Mandela de Baraki, l'USM Alger, qui restait sur un nul ramené de Magra (0-0), a dû attendre les vingt dernières minutes de la partie pour faire la différence, grâce d'abord à un penalty transformé. par Belkacemi (72e), avant que le Nigérian Wale Musa Alli ne fasse le break (80e). L'USB a réduit le score grâce à Talah (86e).

L'USMA a terminé la partie à dix, après l'expulsion du défenseur congolais Mundeko dans le temps additionnel (90e+6).

Le CR Belouizdad, vice-champion d'Algérie, ne gagne plus. Quelques jours après avoir été accroché à la maison par l'ES Sétif (0-0), le club algérois s'est contenté d'un deuxième nul , cette fois-ci sur le terrain de l'USM Khenchela (0-0) .

L'attaque du Chabab s'est montrée impuissante face à l'excellent portier Oussama Litim, arrivé durant l'intersaison en provenance du MC Alger, et qui a été auteur de plusieurs arrêts décisifs.

L'USMK, dirigée sur le banc par le Tunisien Hatem El-Missaoui, aurait pu prétendre à un meilleur résultat, mais l'attaque a pêché par un manque de concentration et de lucidité devant les buts. En ouverture de cette mise à jour, le MC Alger a réalisé une belle opération en allant s'imposer mardi face à la JS Kabylie 2-1, au stade Hocine Aït-Ahmed de Tizi-Ouzou. Le "Doyen" a marqué ses deux buts grâce à Tabti (9e) et Halaïmia (68e), alors que l'unique réalisation des "Canaris" a été l'œuvre du défenseur central Madani (42e), ce dernier a été expulsé en seconde période (78e). Un succès qui a permis au Mouloudia de se racheter après le match nul concédé à domicile face au Paradou AC (1-1), alors que la JSK a échoué à confirmer son succès dans le derby de la Kabylie face au nouveau promu l'Olympique Akbou (2-1). La 3e journée du championnat débutera vendredi avec trois matchs au menu : Olympique Akbou-JS Saoura (18h00), ES Sétif - NC Magra (18h00), et MC Oran - ASO Chlef (20h30).

Débuts prometteurs pour le promu l’ES Mostaganem

L’ES Mostaganem a réussi de bons débuts en championnat de Ligue 1 de football que cette équipe retrouve cette saison après 25 ans d’absence, en parvenant à obtenir quatre points en deux matchs.

L’Espérance a réussi à accrocher le CS Constantine (0-0), mercredi en déplacement, dans le cadre de la mise à jour de la première journée du championnat, et ce, quelques jours après avoir battu le MC Oran (2-1) à domicile.

Deux résultats que le manager général de la formation de l’Ouest du pays, Rachid Amrane, a mis en valeur, félicitant au passage les joueurs et les membres du staff technique pour les efforts qu’ils sont en train de consentir.

"Après avoir réussi à renverser la vapeur lors du premier match contre le MCO, même si nous étions privés, ce jour là, de notre public, notre équipe a réussi un nul au goût de victoire contre le CSC, un adversaire donné parmi les favoris dans la course au titre de champion et qui vient de valider, d’une belle manière, son billet pour la phase des poules de la Coupe de la Confédération africaine de football", a déclaré à l’APS l’ancien attaquant du MC Oran et de quelques clubs de l’élite.

" Notre équipe a évolué en infériorité numérique dans la majorité du temps du match, après l’expulsion de l’un de nos joueurs. Malgré cela, elle a réussi à résister aux assauts de l’adversaire, tout en opérant des contres qui ont failli porter leurs fruits", s’est-il encore réjoui.

Le manager général des "Hawata" s’est dit, en outre, "optimiste" quant aux capacités de l’effectif en place, conduit par l’entraineur Cherif Hadjar, à "poursuivre sur cette lancée", rappelant que l’objectif principal tracé est "d’assurer un maintien tranquille parmi l’élite, vu que le club n’a plus évolué dans le premier palier depuis un quart de siècle", a-t-il précisé.

Après son accession en Ligue 1, à l’issue de la saison passée, l’ESM a connu beaucoup de changements aussi bien au niveau de son effectif que du staff technique, avec l’arrivée de pas moins de 18 joueurs et le recrutement d’un nouvel entraineur qui a été accompagné par des assistants de son choix.

Les Vert et Blanc, qui partagent la première place au classement avec quatre autres formations, sont appelés, dimanche prochain, à enchaîner un deuxième match dans l’Est du pays en rendant visite à l’ESM Khenchela, pour le compte de la 3e journée. La direction du club a décidé de prolonger le séjour de son équipe à Constantine au lieu de revenir à Mostaganem pour éviter aux joueurs de faire de longs déplacements en l’espace de quelques jours, a souligné leur manager général.

Résultats complets et classement

Résultats complets des matchs de la mise à jour de la 1re journée du championnat de Ligue 1 Mobilis de football, disputés mardi et mercredi :

Mardi 1er octobre :

JS Kabylie-MC Alger 1-2

Mercredi 2 octobre 2024 :

CS Constantine - ES Mostaganem 0-0

USM Khenchela - CR Belouizdad 0-0

USM Alger - US Biskra 2-1

Matchs de la 1re journée déjà joués:

ES Sétif - MC El Bayadh 1-0

Olympique Akbou - NC Magra 1-0

Paradou AC - ASO Chlef 2-0

MC Oran - JS Saoura 2-0

Classement : Pts J

1). Paradou AC 4 2

--). MC Alger 4 2

--). USM Alger 4 2

--). ES Sétif 4 2

--). ES Mostaganem 4 2

6). États-Unis Biskra 3 2

--). Olympique Akbou 3 2

--). MC Oran 3 2

--). JS Kabylie 3 2

10). USM Khenchela 2 2

--). CR Belouizdad 2 2

--). CS Constantine 2 2

13). ASO Chlef 1 2

--). NC Magra 1 2

--). JS Saoura 1 2