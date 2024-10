Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Kamel Baddari a présidé, jeudi au siège du ministère, l'ouverture des travaux de la première rencontre nationale des associations sportives universitaires pour arrêter la stratégie nationale universitaire d'adhésion aux différentes ligues et compétitions officielles. Ont pris part à cette rencontre des cadres du ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, des responsables des établissements universitaires et des offices des œuvres universitaires, des enseignants, des présidents d'associations sportives, d'étudiants universitaires et des responsables des services des activités sportives dans les différentes universités algériennes.

Cette initiative vise à arrêter une feuille de route claire pour atteindre les objectifs tracés par l'Etat, à savoir promouvoir le sport universitaire, retrouver la gloire de l'élite sportive algérienne et impliquer les associations et les équipes universitaires dans les activités sportives des différentes ligues nationales, à travers la mise en place de nouveaux mécanismes pour leur financement.

Dans une allocution prononcée lors de l'ouverture de cette rencontre, le ministre a indiqué que "la dynamique qui anime le secteur pour promouvoir le sport universitaire découlent de l'exécution des instructions du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, notamment les décisions issues du dernier Conseil des ministres qui place l'université au cœur des intérêts de l'Algérie nouvelle."

"Nous avons perçu cet intérêt au cours des cinq dernières années à partir du moment où le sport universitaire s'est vu accorder la place qui lui sied par le gouvernement", a-t-il dit. Il a mis en avant la volonté de redorer le blason du sport universitaire, citant les réalisations enregistrées par de nombreux clubs nationaux tels que l'union universitaire d'Annaba et le Racing universitaire d'Alger et d'autres qui ont honoré l'Algérie. Le ministre a rappelé l'institution par les services du ministère, "d'une loi sur l'étudiant sportif, qui offre plusieurs incitations à l'étudiant universitaire dans différentes disciplines au sein des établissements universitaires, mais aussi unifie les programmes des championnats universitaires annuels auprès de la Fédération algérienne du sport universitaire (FASU)".

"Au cours des deux dernières années, nous avons œuvré à la promotion du sport universitaire dans les différentes structures universitaires conformément aux orientations du président de la République", a-t-il déclaré, mettant en avant "l'importance de cette rencontre pour arrêter un plan de relance des associations sportives actives, au nombre de 25 associations au niveau national".

Le ministre a également annoncé que "les participants à ces travaux examineront une proposition visant à instituer le 11 décembre comme une journée nationale du sport universitaire".

A rappeler que le nombre des pratiquants du sport universitaire est passé de 4% (2022/2023) à 12% (2023/2024), soit plus de 120.000 étudiants, ce qui illustre selon le ministre, que "les orientations du Président de la République commencent à donner leurs fruits concernant l'encouragement des étudiants à porter le flambeau et honorer l'Algérie".

Pour l'enseignant Fethi Yousfi, directeur de l'Institut de l'éducation physique et du sport universitaire (Université d'Alger 3), cette rencontre est une occasion pour découvrir un nouveau mode de pratique sportive universitaire à travers la conjugaison des efforts de la FASU, des sous-directions chargées de l'animation de la vie sportive au sein de l'université ainsi que des établissements et des offices des œuvres universitaires. Membre du comité ministériel chargé du développement et de la promotion des sports universitaires, M. Yousfi a ajouté que les participants s'attèleront à inciter les directeurs des établissements universitaires du pays à créer des associations sportives pour le développement et la promotion du sport universitaire en focalisant sur la formation de base.

De son côté, le directeur de l'institut de l'éducation physique et du sport universitaire à l'université de Bouira a rappelé que le sport universitaire est sur la bonne voie et que cette rencontre est une occasion pour promouvoir le sport universitaire, au mieux de l'intérêt de l'étudiant afin de lui assurer toutes les conditions favorables à la pratique du sport à l'intérieur et à l'extérieur des résidences universitaires.