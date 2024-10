Le cycliste algérien Hamza Yacine s'est contenté de la quatrième place lors de la deuxième étape de l'édition 2024 du Grand Prix Chantal Biya, disputée mercredi, sur une distance de 164,9 kilomètres entre Yaoundé et Ebolowa (Cameroun), et ayant vu le Belge Wesley Van Dyck s'emparer du maillot jaune.

Cette étape a été remportée par le Belge Roger Wouters, de l'équipe Flandres Region Team, ayant bouclé la distance en 3h43:50", devant ses compatriotes Wesley Van Dyck et Neylan Wannes, entrés respectivement en deuxième et en troisième positions.

Les cinq autres coureurs algériens engagés dans cette course ont occupé eux aussi de bons classements, à commencer par Hamza Amari, entré en 5e position, devant Azzedine Lagab (7e), Islam Mansouri (10e) et Oussama Abdallah Mimouni (28e), au moment où Ayoub Sahiri s'est contenté de la 40e place. Hamza Yacine, qui avait remporté l'édition 2023 de ce Grand Prix Chantal Biya avait frappé fort lors de la première étape, disputée mardi, sur une distance de 100 kilomètres entre Nkoteng et Minta, en raflant la première place, avec un chrono de 2h14:45".

Il avait devancé le Belge Wesley Van Dyck (2e) et le Français Clément Guillaume, de l'équipe Team France Défense, entré en troisième position.

La troisième étape Ebolowa-Mengong-Sangmelima, longue de 105 kilomètres, se déroulera le jeudi 3 octobre, entre les départements de la Mvila et du Dja-et-Logo. La quatrième étape Sangmelima-Mkpwang-Mvomeka'a-Meyomessala sera longue de 145 kilomètres, et elle se déroulera le vendredi 4 octobre dans le département du Dja-et Lobo, alors que la cinquième et dernière étape Sangmelima-Yaoundé sera longue de 155 kilomètres et se déroulera le samedi 5 octobre, entre les départements du Dja-et-Lobo, du Nyong-et-So'o et du Mfoundi. Cette édition 2024 du Grand Prix Chatal Biya est d'une distance totale de 655 kilomètres et elle enregistre la participation de plusieurs sélections nationales et équipes continentales. La sélection algérienne est conduite au Cameroun par l'entraîneur Kahlil Tamarent, alors que le Français Philippe Lambert a été désigné comme président du jury des commissaires de course pour cette édition.