Le président l'Assemblée populaire nationale (APN), Brahim Boughali a présidé, jeudi, une réunion de coordination consacrée à l'examen des derniers préparatifs relatifs à la participation d'une délégation de l'Assemblée aux travaux de la 4e réunion annuelle de la commission permanente de l'ONU chargée des questions politiques spéciales et de la décolonisation, prévus du 7 au 14 octobre courant au siège de l'ONU à New York, a indiqué vendredi un communiqué de la Chambre basse.

A l'entame de la réunion, M. Boughali a salué la résolution adoptée par la commission lors de sa précédente réunion annuelle qui "réaffirme le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination conformément aux principes et résolutions des Nations Unies", mettant en avant "la constance des positions de l'ONU, de ses organes et de ses instances concernant la question du Sahara Occidental en tant que question de décolonisation".

M. Boughali s'est dit "satisfait de la forte présence de cette Commission lors des délibérations générales de l'Assemblée générale de l'ONU, où plusieurs chefs d'Etat et de Gouvernement expriment le soutien absolu de leurs pays au droit du peuple sahraoui à l'autodétermination, et à décoloniser la dernière colonie en Afrique".

A cette occasion, le président de l'APN a rappelé "le tournant décisif que traverse la question sahraouie et la lutte légitime du peuple sahraoui pour recouvrer sa liberté et son indépendance, sans chantage ni restrictions aucune", se disant "convaincu que toutes les tentatives de l'occupant marocain visant à influencer la communauté internationale et à priver ce peuple de son droit historique à l'autodétermination, par l'achat de consciences, les mensonges et les désinformation, seront vouées à l'échec".