Le Conseil supérieur de la jeunesse (CSJ) a pris part à la 3e édition de la Conférence des jeunes sur le changement climatique pour la région MENA, organisée du 27 au 30 septembre à Amman (Jordanie), sous le slogan "La jeunesse arabe opère le changement", a indiqué, jeudi, un communiqué du CSJ.

La conférence a vu la participation "de plus d'une vingtaine d'organisations internationales et régionales et de plus de 200 jeunes des pays de la région MENA afin d'appuyer les efforts d'autonomisation de la jeunesse face aux défis climatiques et de construire un avenir durable", a précisé la même source.

"Des panels, des conférences et diverses activités ayant trait à l'innovation verte et à l'entrepreneuriat ont été animés à cette occasion, outre l'échange de vues sur le rôle des jeunes dans la construction d'un avenir durable", lit-on dans le communiqué.

Intervenant lors des travaux de la conférence, les représentants du CSJ ont mis en exergue "les efforts des jeunes arabes dans l'organisation de ces évènements et l'importance de leur participation à l'élaboration des politiques climatiques", affirmant "l'engagement de l'Algérie à appuyer ces efforts, d'où l'importance de renforcer la coopération arabe commune dans les domaines liés à la jeunesse, au climat et au développement durable", note le communiqué.