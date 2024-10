Le Conseil de la nation prendra part aux réunions de la 82e session du Comité exécutif et de la 46e Conférence de l'Union parlementaire africaine (UPA), prévues du 5 au 9 octobre, à N'Djamena (Tchad), a indiqué jeudi un communiqué de la chambre haute du Parlement.

"Chargé par M. Salah Goudjil, président du Conseil de la nation, une délégation parlementaire du Conseil de la nation prendra part au sein d'une délégation commune des deux chambres du Parlement, aux réunions de la 82e session du Comité exécutif et de la 46e Conférence de l'UPA, prévues du 5 au 9 octobre 2024, à N'Djamena, capitale de la République du Tchad", précise le communiqué.

Les participants à ces réunions débattront d'un ensemble de questions réglementaires, telles que "les propositions d'amendements des statuts de l'UPA et d'autres politiques pour faire face aux défis de la paix et de la sécurité, notamment à travers la participation et l'autonomisation des jeunes dans les pays africains, le développement économique des pays africains, à travers la valorisation des ressources naturelles, la diversification de l'économie, l'industrialisation, ainsi que le rôle de la femme africaine en vue de relever les défis de la paix, de la sécurité et du développement", lit-on dans le communiqué.

La délégation du Conseil de la nation est constituée des Messieurs les membres, Abdelmadjid Benkeddache et Abderrahmane Bensebgag ainsi que Mme Mokhtaria Chentouf, selon la même source.