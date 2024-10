Une délégation du Comité national algérien de solidarité avec le peuple sahraoui (CNASPS) se rendra samedi prochain à New York dans le cadre des travaux de la 79e Assemblée générale des Nations unies pour plaider en faveur de l'organisation du référendum d'autodétermination du peuple sahraoui, annonce jeudi un communiqué du Comité.

Une délégation du CNASPS "doit se rendre le 5 octobre 2024 à New York, dans le cadre de la 79e Assemblée générale des Nations unies, pour pétitionner devant les membres de la 4eme Commission (Commission de décolonisation) au sujet du conflit du Sahara occidental", indique le communiqué qui précise que "les délégués algériens plaideront pour l'organisation (...) du referendum d'autodétermination au bénéfice du peuple sahraoui, tel que le recommande et le reconnait le Droit international".

"Les délégués algériens dénonceront l'entreprise colonialiste du régime marocain au Sahara occidental, ses violations caractérisées et répétées des droits de l'Homme contre les civils sahraouis pacifiques, la spoliation cynique et scandaleuse des ressources naturelles sahraouies, la situation dégradée des prisonniers politiques sahraouis dans les prisons marocaines", précise le communiqué. Les représentants du Comité dénonceront également "les entraves multiples du Royaume du Maroc (...) au processus politique mené par l'ONU dans le conflit du Sahara occidental, pour la recherche d'une solution juste et définitive à ce conflit".

Par ailleurs, "la délégation du CNASPS dénoncera également la violation du cessez-le-feu par les troupes marocaines d'occupation au Sahara occidental, en novembre 2020, la reprise des (hostilités) qui, en conséquence, ont mené à l'instabilité et à l'insécurité dans toute la région", assure le Comité.

La délégation du CNASPS sera renforcée par des parlementaires algériens aux côtés desquels elle réaffirmera, à l'Assemblée générale de l'ONU, "la position algérienne contre toute forme d'occupation et de colonialisme".