Le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Youcef Belmehdi, a procédé jeudi au siège du ministère à Alger, au lancement du portail des services électroniques, et ce dans le cadre du processus de numérisation du secteur et de prestation de services aux citoyens et aux établissements via l'espace numérique, indique un communiqué du ministère.

Le portail offre plusieurs services accessibles via le lien: "https://khadamates.marw.dz", et permet aux citoyens ou aux établissements de bénéficier de ses services en créant un compte sur le portail puis y accéder pour sélectionner le service souhaité et soumettre la demande", précise la même source.

Chaque service "comprend les parties pouvant en bénéficier, l'autorité habilitée à le fournir ainsi que sa base juridique", ajoute le communiqué, précisant que le lancement du portail électronique des services intervient dans le cadre du "processus de numérisation du secteur lancé par le ministère des Affaires religieuses et des Wakfs pour la simplification des procédures administratives et la prestation de services aux citoyens et aux établissements via l'espace numérique".