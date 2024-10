Le bilan de l'agression génocidaire sioniste contre la bande de Ghaza s'est alourdi à 41.802 martyrs et 96.844 blessés, depuis le 7 octobre 2023, ont indiqué vendredi les autorités palestiniennes de la santé.

Selon la même source, l'armée d'occupation sioniste a commis 3 massacres au cours des dernières 24 heures dans la bande de Ghaza, faisant 14 martyrs et 50 blessés.

Les autorités palestiniennes de la santé ont indiqué qu'un certain nombre de victimes palestiniennes se trouvaient encore sous les décombres et sur les routes, et que les forces de l'occupation empêchaient les ambulances et les équipes de la Défense civile de leur porter secours.

Depuis le 7 octobre 2023, l'armée sioniste mène une agression sauvage contre l'enclave palestinienne qui a entraîné des destructions massives d'infrastructures, en plus d'une catastrophe humanitaire sans précédent.

Le gouvernement palestinien presse la communauté internationale à agir contre l'entité sioniste (Wafa)

Le gouvernement palestinien a appelé jeudi soir la communauté et les institutions internationales humanitaires et des droits de l'homme à ''prendre des mesures urgentes'' pour mettre fin aux crimes de l'occupation sioniste qui se poursuivent quotidiennement contre le peuple palestinien dans la bande de Ghaza et en Cisjordanie occupé, particulièrement après ''le crime odieux commis ce soir par les forces d'occupation sioniste'' dans le camp de Tulkarem, qui a fait 18 martyrs et des dizaines de blessés, rapporte vendredi l'agence Wafa.

Le gouvernement palestinien a déclaré qu'''au moment où la majorité des pays du monde ont voté la décision de l'Assemblée générale d'adopter l'avis consultatif de la Cour internationale de Justice appelant à mettre fin à l'occupation et à éliminer ses effets dans un délai de 12 mois, ce massacre survient pour confirmer que (l'entité sioniste) ne se soucie pas des résolutions internationales et agit comme une force criminelle au-dessus des lois, et le moment est venu pour (la communauté internationale) de mettre fin à ces crimes en cours, dont on n’a jamais été témoin dans l’histoire contemporaine'', précise Wafa.

L'agence palestinienne a ajouté que ''le gouvernement (...) poursuivait ses efforts pour dénoncer les crimes de l'occupation au niveau international et devant les tribunaux internationaux, et pour tenir (l'entité sioniste) responsable de l'escalade de ses crimes''.

''Les menaces de l'occupation et ses mesures visant à saper les institutions de l'Etat de Palestine, ne nous dissuaderont pas de poursuivre nos efforts pour établir un Etat palestinien doté de la pleine souveraineté et du droit de notre peuple à la liberté et à l'autodétermination'', précise Wafa.

Le Conseil de sécurité soutient "pleinement" le chef de l'ONU

Le Conseil de sécurité de l'ONU a apporté jeudi soir son "plein" soutien au secrétaire général des Nations unies Antonio Guterres que l'entité sioniste avait déclaré la veille "persona non grata" pour ne pas avoir immédiatement condamné la riposte de l'Iran mardi à l'agression sioniste contre le Liban.

Sans jamais citer l'entité sioniste, les cinq membres permanents du Conseil et les dix autres non permanents ont "souligné la nécessité pour tous les Etats membres (de l'ONU) d'avoir une relation productive et qui fonctionne avec le secrétaire général et de s'abstenir de toute action qui sape son travail et celui de ses services".

Et "toute décision qui n'implique pas le secrétaire général de l'ONU ou les Nations unies est contreproductive, en particulier dans le contexte d'une escalade des tensions au Moyen-Orient", ont mis en garde les 15 pays, dont les Etats-Unis, la Chine, la Russie, le Royaume-Uni et la France, dans une déclaration écrite du Conseil présidé en octobre par la Suisse.

Le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell a, lui aussi, appelé à "rejeter les attaques" contre M. Guterres.