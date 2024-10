La Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a statué vendredi en faveur du Front Polisario en rejetant les recours introduits par le Conseil et la Commission de l'Union européenne (UE) et en approuvant l'annulation des accords signés entre le Maroc et l'Union européenne étendus au Sahara occidental occupé.

En septembre 2021, le Tribunal de l'Union européenne avait prononcé l'annulation des deux accords de pêche et d'agriculture liant le Maroc à l'Union européenne et étendus au Sahara Occidental occupé, affirmant qu'ils ont été conclus en violation de la décision de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) de 2016 et sans le consentement du peuple du Sahara Occidental.

Les Conseil et Commission européens avaient introduit un recours en appel devant la CJUE en décembre de la même année.

Dans une déclaration à l'APS, le représentant du Front Polisario en Suisse et auprès de l'ONU et des organisations internationales à Genève, Oubi Bouchraya Bachir a indiqué que la décision de la CJUE constitue "une grande victoire" pour la cause sahraouie dans sa bataille juridique pour mettre un terme au pillage des ressources du peuple sahraoui.

Le président sahraoui Brahim Ghali reçoit l'envoyé personnel du SG de l'ONU pour le Sahara occidental

Le président sahraoui, secrétaire général du Front Polisario, Brahim Ghali a reçu jeudi soir, l'Envoyé personnel du Secrétaire général de l'ONU pour le Sahara occidental, Staffan De Mistura, dans le cadre de sa visite à la partie sahraouie, a indiqué l'agence de presse sahraouie SPS.

La rencontre s'est déroulée au siège de la présidence de la République sahraouie, en présence du représentant du Front Polisario auprès de l'ONU et coordinateur avec la Mission des Nations unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara occidental (MINURSO), Mohamed Sidi Omar, de la conseillère à la présidence de la République chargée de l'information et du monde arabe, Nanna Labat Rachid et des assistants de De Mistura, selon SPS.

Le diplomate italo-suédois avait auparavant tenu une séance de travail avec des dirigeants sahraouis au camp de réfugiés Chahid El Hafed.

La partie sahraouie l'a notamment informé de "la position de la direction sahraouie reposant sur une seule base, à savoir permettre au peuple sahraoui d'exercer son droit à l'autodétermination garanti par les lois et les Chartes internationales".

Dans le cadre de sa visite, l'envoyé personnel du SG de l'ONU a également visité nombre de structures et institutions relevant de la République sahraouie, notamment le siège du Croissant rouge sahraoui.

La visite de De Mistura s'inscrit dans le cadre de la préparation de son briefing qu'il tiendra devant le Conseil de sécurité, le 16 octobre et intervient dans le cadre de ses tentatives d'approfondir ses contacts avec le Front Polisario ainsi qu'avec l'Etat d'occupation marocain.

De Mistura tient une réunion de travail avec des dirigeants sahraouis aux camps des réfugiés à Chahid El Hafed

L'Envoyé personnel du Secrétaire général de l'ONU pour le Sahara occidental, Staffan De Mistura a tenu, jeudi soir, une séance de travail avec des dirigeants sahraouis aux camps des réfugiés Chahid El Hafed, a indiqué l'Agence de presse sahraouie (SPS).

Lors de cette réunion, la partie sahraouie a informé M. De Mistura de "la position de la direction sahraouie reposant sur une seule base, à savoir permettre au peuple sahraoui d'exercer son droit à l'autodétermination garanti par les lois et les chartes internationales", ajoute la même source.

La rencontre s'est déroulée en présence du ministre conseiller à la présidence de la République sahraouie chargé des affaires diplomatiques, Mohamed Salem Ould Salek, du ministre des Affaires étrangères, Mohamed Sidati, du ministre de l'Education, de l'enseignement et de la formation professionnelle, Khatri Addouh, de la ministre de la coopération, Fatima El Mehdi et du représentant du Front Polisario à l'ONU et coordinateur avec la Minurso, Sidi Mohamed Omar.

Par ailleurs, l'envoyé personnel du SG de l'ONU a visité nombre de structures et institutions relevant de l'Etat sahraoui, notamment le siège du Croissant rouge sahraoui où il a écouté un exposé exhaustif présenté par son président, M. Yahia Bouhbini sur les modalités de réception, de stockage et de distribution des aides humanitaires.

M. De Mistura s'est rendu ensuite à un dépôt du Croissant rouge sahraoui où il s'est enquis de l'expérience sahraouie dans l'action humanitaire, une expérience de près d'un demi-siècle.

L'Envoyé personnel du Secrétaire général de l'ONU pour le Sahara occidental, Staffan De Mistura, est arrivé jeudi dans les Camps de réfugiés sahraouis pour rencontrer la partie sahraouie.

La visite de De Mistura s'inscrit dans le cadre de la préparation de son briefing qu'il tiendra devant le Conseil de sécurité, le 16 octobre et intervient dans le cadre de ses tentatives d'approfondir ses contacts avec le Front Polisario ainsi qu'avec l'Etat d'occupation marocain.

L'envoyé onusien De Mistura arrive dans les Camps de réfugiés sahraouis

L'Envoyé personnel du Secrétaire général de l'ONU pour le Sahara occidental, Staffan de Mistura, est arrivé jeudi dans les Camps de réfugiés sahraouis pour rencontrer la partie sahraouie, a indiqué l'agence de presse sahraouie SPS.

De Mistura va entamer sa visite en se rendant dans certaines installations, sièges et institutions de la République sahraouie et va rencontrer un certain nombre de responsables sahraouis, précise SPS.

A l'issue de sa visite, l'Envoyé personnel du SG de l'ONU pour le Sahara occidental sera reçu par le président sahraoui, secrétaire général du Front Polisario, Brahim Ghali.

La partie sahraouie a indiqué que la visite de Staffan de Mistura dans les Camps de réfugiés sahraouis et sa rencontre avec les responsables sahraouis, sera l'occasion de réaffirmer l'attachement du peuple sahraoui à son droit à l'autodétermination, à la liberté et à l'indépendance.

Le représentant du Front Polisario auprès de l'ONU et coordinateur avec la Mission des Nations unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara occidental (MINURSO), Mohamed Sidi Omar, a souligné mercredi, dans une déclaration à l'APS, que la visite de De Mistura "s'inscrit dans le cadre de la préparation de son briefing qu'il tiendra devant le Conseil de sécurité, le 16 octobre et intervient dans le cadre de ses tentatives d'approfondir ses contacts avec le Front Polisario ainsi qu'avec l'Etat d'occupation marocain".