Le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a déclaré mercredi soir que le système de santé libanais a du mal à répondre aux besoins alors que l'entité sioniste poursuit ses attaques.

"Les décès au Liban ont augmenté, les hôpitaux sont surpeuplés de blessés et le système de santé est faible en raison des crises successives et a du mal à répondre aux grands besoins", a-t-il déploré dans un message sur la plateforme X.

Ghebreyesus a expliqué avoir rencontré les ambassadeurs des pays de la Ligue arabe à Genève pour discuter de la situation sanitaire au Liban et dans la région indiquant qu'ils étaient d'accord sur la nécessité de protéger les patients, les agents de santé et les civils, y compris les réfugiés, et de leur garantir la fourniture de services de santé.

"Ce dont les peuples de toute la région du Moyen-Orient ont besoin, c'est de paix, et la violence doit cesser pour éviter de nouvelles pertes et souffrances", a-t-il insisté.

Il a en outre souligné qu'une nouvelle escalade du conflit aurait des conséquences désastreuses pour la région, notant que "le meilleur remède est la paix".