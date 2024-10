Le ministre de la Santé, Abdelhak Saihi a annoncé, jeudi depuis Timiaouine, la baisse du nombre de cas de paludisme récemment enregistrés dans la région, rassurant quant à la disponibilité du traitement de cette maladie.

Dans une déclaration à la presse en marge d'une visite d'inspection dans une polyclinique à Timiaouine, le ministre a précisé que "le nombre de cas de paludisme a diminué", indiquant que "le nombre des cas enregistrés jeudi est passé à 24 contre plus de 127 le week-end dernier".

Le traitement est disponible pour la prise en charge des cas enregistrés dans la région qui, a-t-il fait savoir, a bénéficié, jeudi, de 920 boites en attendant les 1300 doses devant être fournies vendredi.

Ces démarches doivent être accompagnées d'une campagne de vaccination contre la diphtérie au profit de tous les habitants de la commune qui n'a enregistré aucun cas jusqu'à présent, a souligné le ministre.

M. Saihi a annoncé le projet de réalisation d'un hôpital d'une capacité de 60 lits, indiquant que le secteur de la santé dans la région sera doté de deux ambulances.

Les autorités locales prennent en charge tous les cas enregistrés, a-t-il rassuré, remerciant le personnel de santé pour les efforts déployés.

Accompagné d'une délégation du secteur de la santé et des autorités locales, M. Saihi s'est enquis des cas enregistrés et des conditions de leur prise en charge, donnant des instructions pour la prise en charge des malades et la vaccination de toutes les franges.

Cas de paludisme et de diphtérie dans le Sud : vaccination impérative de tous les habitants des régions affectées (Saihi)

Le ministre de la Santé, Abdelhak Saihi, a insisté, vendredi depuis Bordj Badji Mokhtar, sur l'impératif de vacciner tous les habitants des régions ayant enregistré des cas de diphtérie et de paludisme.

S'exprimant en marge de sa visite d'inspection à l'hôpital du Chahid "Tati Argali" à Bordj Badji Mokhtar, M. Saihi a mis en avant l'impérative vaccination de tous les habitants des régions ayant enregistré des cas de paludisme ou de diphtérie et des régions voisines, "étant un moyen nécessaire pour les protéger contre la maladie".

Le ministre a estimé que l'éradication de ces maladies était imminente grâce notamment à la "disponibilité des médicaments après l'approvisionnement de la région en plus de 920 boîtes, tout en optant pour les antipaludéens injectables, à quoi s'ajoutent les efforts des autorités locales qui ont évacué les eaux stagnantes, propices à la prolifération des moustiques porteurs de Paludisme".

Dans le même sillage, le ministre a affirmé qu"'aucun cas de diphtérie n'a été enregistré dans la commune de Timiaouine, relevant de la wilaya de Bordj Badji Mokhtar", tandis que la vaccination demeure "le moyen le plus efficace pour la prévention", a-t-il précisé.

Les équipes médicales de la Protection civile poursuivent la campagne de vaccination

Les équipes de la caravane médicale de la Protection civile poursuivent la campagne de vaccination et la prise en charge sanitaire à Timiaouine (Bordj Badji Mokhtar) et à Tin Zaouatine (In Guezzam), dans le cadre du soutien aux équipes médicales présentes sur place à la suite de l'apparition de cas de diphtérie et de paludisme dans certaines wilayas du sud du pays, a indiqué jeudi un communiqué de la Protection civile.

Auparavant, une mission médicale conjointe entre le ministère de la Santé et la Protection civile, accompagnée d'un lot de médicaments et d'équipements et de fournitures nécessaires visant à renforcer la prise en charge des patients, a été dépêchée vers les wilayas de Bordj Badji Mokhtar et In Guezzam, en exécution des instructions du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune.