Les aéroports européens ont accueilli plus de 5% de passagers supplémentaires sur un an en juillet et août, leur période de pointe, dépassant les niveaux d'avant la pandémie, a révélé vendredi leur principale organisation.

"Le trafic passagers dans les aéroports européens a augmenté de 5,6% en août par rapport au même mois de l'année dernière, une performance encore meilleure que le mois précédent (+5,1%)", a souligné ACI Europe dans un communiqué.

"Les volumes de passagers ont donc largement dépassé (+2,3%) le niveau d'avant la crise sanitaire en août 2019", selon la même source, après +2,1% en juillet.

En août, "le pic des voyages aériens en Europe", la croissance du trafic sur un an a été stimulée par le trafic international (+7,1%) tandis que les liaisons intérieures sont restées quasi stables (-0,2%) sur un an.