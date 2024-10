Des dockers du port de Montréal, le deuxième plus important du Canada, ont mis fin jeudi matin à une grève de trois jours qui a paralysé 40% du trafic de conteneurs, sans avoir trouvé d'accord avec leur employeur.

"La grève de trois jours est bien terminée", a déclaré Isabelle Pelletier, porte-parole de l'Association des employeurs maritimes (AEM), ajoutant que les négociations n'avaient pas avancé mais que le Service fédéral de négociation avait convoqué les parties pour "une rencontre de médiation" vendredi matin.

De son côté, le Syndicat des débardeurs reproche à l'employeur d'avoir refusé de discuter.

"En trois jours seulement, les impacts sur nos quais se chiffrent à plus de 1.300 conteneurs cloués au sol, incluant des denrées et produits médicaux, plus de 11.500 conteneurs retardés", a précisé jeudi Renée Larouche, porte-parole de l'Administration portuaire de Montréal (APM).

Chaque jour de grève met à risque 91 millions de dollars canadiens (60 millions d'euros) d'activités économiques, estimait l'APM au début de la grève, soulignant que "6 milliards de dollars en valeur de marchandises devaient transiter par le Port de Montréal au cours des prochaines semaines".