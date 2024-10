Trois policiers poursuivis pour le passage à tabac ayant entraîné la mort d'un jeune Afro-Américain, Tyre Nichols, ont été reconnus coupables jeudi de subornation de témoin par un tribunal fédéral mais ont été acquittés des charges les plus sérieuses.

L'interpellation violente en janvier 2023 à Memphis, dans le sud des Etats-Unis de Tyre Nichols, 29 ans, avait suscité un vif émoi national.

Une vidéo diffusée alors montrait le jeune homme battu sans relâche par cinq policiers. Il était décédé trois jours plus tard à l'hôpital.

Les agents lui reprochaient une infraction au code de la route.

Les cinq policiers avaient été licenciés et inculpés par l'Etat du Tennessee, puis au niveau fédéral par un grand jury. Deux d'entre eux avaient plaidé coupable depuis.

Les trois autres ont été reconnus coupables jeudi de subornation de témoin et, l'un pour avoir, sous couvert de son statut porté atteinte aux droits d'un individu.

Ils ont toutefois été acquittés des charges les plus graves. Le prononcé de leur peine se tiendra en janvier 2025. Ils encourent jusqu'à 20 ans de prison.

"Tyre devrait être en vie aujourd'hui, et bien que rien ne puisse le ramener, les verdicts de culpabilité prononcés aujourd'hui apportent un certain degré de responsabilité pour sa mort insensée et tragique", a salué sa famille dans un communiqué partagé par ses avocats.