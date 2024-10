Les travaux du colloque national sur "l’approche du Saint Coran sur la moralisation de la vie publique", qui ont pris fin, mercredi à Tlemcen, ont donné lieu à des recommandations sur le concours des laboratoires et centres de recherche sur le traitement de certains phénomènes de la vie publique, en s'appuyant sur des études coraniques spécialisées .

Les recommandations émises ont insisté sur l’importance de l’éducation au sein de la famille, étant la première cellule dans la société à inculquer les valeurs morales, exhortant les responsables des médias et les influenceurs sur les réseaux sociaux à mettre en exergue et diffuser les phénomènes de la morale positive de la société et se concentrer sur son large impact

Un appel a été lancé à œuvrer pour augmenter l’esprit de conscience dans la société, eu égard à l’importance des valeurs et de la morale dans son renforcement, ainsi qu'à la préservation de nos valeurs dans différents domaines.

Les participants ont salué les efforts des Cheikhs de zaouias, des imams, des guides religieuses, des enseignants du Coran dans le traitement des affaires de morale, les incitant à poursuivre l’intérêt pour ce thème et des efforts colossaux des institutions de l’Etat, notamment les services sécuritaires et judiciaires, dans la lutte contre tout ce qui peut engendrer la prolifération de la criminalité et la délinquance.

Cette rencontre a été organisée trois jours durant par le ministère des Affaires Religieuses et des Wakf, avec la participation d’académiciens, imams, cheikhs de zaouias et des représentants de plusieurs secteurs.