La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Kaouter Krikou a présidé, jeudi à Alger, en compagnie du ministre de la Formation et de l'Enseignement professionnels, Yacine Merabi, les activités d'une journée d'information sur "la sensibilisation de la femme au foyer à l'importance de la formation pour créer des micro-entreprises".

Dans son allocution lors de cette rencontre organisée sous le slogan: "Femme au foyer : formation, accompagnement et créativité", Mme Krikou a évoqué le programme intersectoriel d'appui à l'implication de la femmes dans la production nationale, lancé en 2021 et visant à "encourager l'entrepreneuriat féminin" avec comme principaux axes "la formation, le soutien et la sensibilisation".

La ministre a mis en avant les efforts consentis par le secteur de la solidarité nationale pour encourager la femme à contribuer à la production nationale, citant "les activités des cellules de proximité de solidarité relevant de l'Agence de développement social (ADS), visant à sensibiliser à l'importance de bénéficier de la formation et de contribuer à la production nationale".

Mme Krikou a souligné l'importance d'avoir une attestation de formation pour bénéficier des mécanismes d'appui disponibles, dont l'Agence nationale de gestion du micro-crédit (ANGEM).

Pour sa part, M. Merabi a évoqué les mesures prises au niveau de son secteur pour permettre à la femme au foyer de bénéficier de formations qualificatives au niveau des établissements de formation professionnelle, rappelant l'organisation entre 2021 et 2024, de plusieurs campagnes de sensibilisation pour faire connaître les spécialités disponibles au profit de cette catégorie.

Dans le cadre de la mise en œuvre du programme intersectoriel dans le domaine de la formation, le ministre a fait état "de l'introduction de plusieurs nouvelles spécialités de formation destinées à la femme au foyer et à la femme rurale, en sus des mesures d'accompagnement pour la commercialisation des produits de cette catégorie à travers l'organisation d'expositions dans les différentes wilayas".

Lors de cette rencontre, une campagne de sensibilisation à l'importance de la formation pour créer des micro-entreprises a été organisée par les cellules de proximité en coordination avec le secteur de la formation professionnelle, en vue de mettre en exergue les offres et les spécialités disponibles au profit de cette catégorie, ainsi que de faire connaître les mécanismes de soutien à l'entrepreneuriat.

En marge de cette journée d'information, une exposition sur les produits et les créations de la femme au foyer dans divers domaines a été organisée.