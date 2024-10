Les hommes accros au sport auraient du souci à se faire pour leur appétence sexuelle, si l'on en croit une étude américaine. Si l'exercice donne chaud, à haute dose, cela pourrait calmer les ardeurs de ces messieurs. Une étude réalisée par des chercheurs de l'Université de Caroline du Nord encourage les obsédés du sportà ralentir un peu : quand il est pratiqué de manière excessive, il pourrait saper la libido masculine.

Les travaux parus dans la revue Medicine & Science in Sports & Exercise ne remettent pas en cause les bienfaits de l'exercice physique. Les auteurs confirment que l'activité modérée reste bénéfique. En revanche il existerait un "point critique", au-delà duquel le désir sexuel "trinque". Pour faire ce constat, les Américains ont enquêté auprès d'un panel de 1 100 hommes physiquement actifs. Ils ont été interrogés sur leur entraînement, l'intensité, la durée, la fréquence ainsi que leur niveau de libido et leur santé générale.

UNE MODÉRATION TOUTE SUBJECTIVE

Les résultats confirment que les hommes dont l'entraînement reste à une intensité modérée affichent une plus grande libido que ceux qui font du sport de façon intensive.

La raison à ce phénomène résiderait du côté des hormones : trop de sport pourrait nuire à la testostérone, impliquée dans le désir sexuel. Autrement dit, le corps, épuisé par l'effort physique, se mettrait en mode "veille" pour recharger ses batteries. Comment savoir quand la limite de la modération est franchie ? L'étude reste vague. Les chercheurs pensent que ce seuil est subjectif et s'évalue en fonction du moment où l'organisme se sent épuisé.